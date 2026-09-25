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川普稱中國二戰「盟國」 日本政府媒體關注

中央社／ 台北25日電

據法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，美國總統川普24日在白宮舉行歡迎中國國家主席習近平的儀式上表示，第二次世界大戰期間，美國和中國曾是「盟國」（allies）。美國總統在談及二戰時稱中國為「盟國」，這一說法極為罕見，在日本政府內部和媒體都引起很大波瀾。

針對在美國華盛頓舉行的美中首腦會談，日本內閣官房長官木原稔25日表示：「我們將繼續高度關注，同時與美國保持密切合作。」他強調：「我們認為，美中關係能夠有助於包括日本在內的國際社會穩定，這一點十分重要。」

川普24日在與習近平舉行首腦會談前的歡迎儀式上也表示，中國在第二次世界大戰中是美國的「盟國」，並稱希望回顧兩國「共同戰鬥的偉大事業」。川普說：「對共同利益的追求，使兩國人民跨越諸多分歧走到了一起，並在第二次世界大戰期間使我們成為盟國。」

川普還提到了當時支援中國的美國志願航空部隊「飛虎隊」，並呼籲說：「正如我們的人民為了贏得那場戰爭而共同努力一樣，習近平主席和我也將繼續合作，為兩國創造更加美好的未來。」

習近平在24日晚宴上致辭也談及第二次世界大戰的歷史，他說：「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救了數百名美國飛行員，付出數十萬生命的代價。這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳。」習近平的講話被認為是對川普發言作出的呼應。

一些日本政府相關人士對此表示很大反感，對川普提及二戰表示意外。日本主要媒體都報導了這一消息。

在日本官房長官木原稔舉行的記者會上，當被問及美中首腦會談之後，今後日本和美國兩國領導人是否會舉行電話會談時，木原解釋說：「目前沒有任何已經確定的安排。」

川普 習近平 川習會

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