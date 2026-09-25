川普向習近平秀白宮工程 稱習「石材專家」還愛優質花崗岩

美國總統川普24日在白宮接待到訪的中國大陸國家主席習近平，稱讚習近平在建築方面的品味，說習是「喜愛優質花崗岩」的「石材專家」。川普因而特別向習近平展示自己在白宮推動的建築工程，這些工程一直是川普第二任期以來，執意要做的事。

川習24日會談結束後，採訪記者在一旁大聲向川普提問，想了解兩人是否討論了台灣、人工智慧（AI）及遭監禁的香港壹傳媒集團創辦人黎智英等議題時，川普並未回答，只說兩人「進行了一次很棒的會面」，隨後就把話題轉向建築。

川普說，習近平「除了懂許多其他事情之外，還是一位石材專家，而且，他喜歡優質的花崗岩」。接著，川普帶習近平到白宮新落成的直升機停機坪，兩人都指著花崗岩，然後川普才領著習近平登上美國總統的直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）參觀。

參觀完「陸戰隊一號」後，川普繼續指向白宮宴會廳施工方向，藉著兩人會晤機會，向習近平展示他極力推動的白宮工程。

川普先前曾多次提到中國大陸1959年啟用的人民大會堂，用來說明他希望興建白宮宴會廳的構想。5月在北京進行今年第一次川習會時，川普到過人民大會堂；7月他在白宮玫瑰園一場午餐會時說，自己最近去了人民大會堂，「他們有一個非常大的宴會廳，很漂亮的宴會廳，我們沒有那樣的地方。但我們將會建造一個超越一切的宴會廳」；「美麗程度和規模都會非常出色」。

川普在白宮興建宴會廳一案，曾被文物保存團體告上法院要求停止。但美國最高法院8月判決工程可以繼續。

川普政府為建造新的宴會廳，拆除了白宮整個東翼。這個占地9萬平方英尺的宴會廳，川普最初說工程費用為2億美元，且將完全由私人捐款支付。可是一動工後成本一直往上加。後來川普公開把費用估算更新為4億美元。

然而，華盛頓郵報根據承包商3月做出的摘要，報導工程成本估為6億美元，其中一半將由納稅人負擔。這個3月就估出的金額，時間點是在川普把工程費提高到4億美元之前。