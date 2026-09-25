快訊

亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

清大校長續任爭議…杜聖聰指「高為元失誠信應辭職」 再曝留才困境

台65歲婦人日本登山遇難身亡 臉部多處傷痕…死因疑失足

聽新聞
0:00 / 0:00

法媒觀察分析：川習會排場大效果小 重大問題難突破

中央社／ 上海25日電

法國國際廣播電台（RFI）中文網今天分析指出，美國總統川普給予訪美的中國國家主席習近平高規格禮遇，但是「排場大效果小，重大問題難突破」。

法廣中文網報導，川普罕見地與夫人親自接機，在白宮舉行盛大歡迎儀式，身着古裝的樂隊，身着禮服的軍人儀仗隊，戰鬥機編隊表演，川、習並在白宮橢圓形辦公室會談。

法廣指出，中國官媒新華社的報導將此形容為兩位領導人之間的「小範圍交流」，沒有5月北京川習會那麼正式和莊嚴，更具有私密性，似乎吻合川普所稱的他與習近平之間存在「特殊關係」的氛圍。

報導指出，川普要做的，是要「回報」5月訪問北京時中方對他的盛情接待，然後再坐下來會談。川普對習近平的禮遇超過外界的想像，以至於最重要的川習會都「似乎被淹沒在一系列耀眼的盛大禮儀中」。

新華社關於習近平要求美方「慎重處理台灣問題」的報導，法廣分析，這句話在某種程度上修改了美國對台立場，美國一貫堅持的對台立場是，不支持台灣獨立。5月北京川習會上，習近平已經做了類似表述，但美方的立場沒有改變。不少分析人士認為，要讓美方修改這一表述，可能性很小。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（DennisWilder）預估，川普不太可能會想提起台灣議題，因為「他覺得現狀非常可以接受，沒有理由去打破現狀」。目前透露的相關內容，主要是中方的訴求

專家多認為川普首要聚焦的議題之一是伊朗戰爭，面臨期中選舉的川普，油價飛漲，選民對中東衝突感到不滿，指責他漠視民眾維持生計面臨的困難。川普希望伊朗盟友中國向德黑蘭施壓。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，川普可能想知道習近平願意採取什麼行動，也許是鼓勵伊朗重返談判桌，也許中國會減少購買伊朗石油。

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會排場盛大 美媒觀察未見重大突破

川習會紅地毯蓋不住分歧 分析：美中在國家利益上寸步不讓

川普盛大接待習近平卻成果有限 美媒：北京真正目標是台灣

川習會談結束 川普讚會面很棒、習近平要美方慎重處理台灣問題

相關新聞

習近平訪美談二戰 陸委會：真正與美國並肩作戰的是中華民國

大陸國家主席習近平在訪美期間，相關論述觸及到二次世界大戰的議題，多次強調二戰時期「中美並肩作戰」，而陸委會表示，北京當局對二戰的論述完全是扭曲歷史事實，1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在，中共只注重發展自己，真正與美國並肩作戰的是中華民國。

第一夫人時尚外交！彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套服藏小心思

中國國家主席習近平於華府進行國是訪問，中國第一夫人彭麗媛與美國第一夫人梅蘭妮亞也在昨天前往當地的國立亞洲藝術博物館參觀。相較於習近平和美國總統川普在政治場上的過招，兩位第一夫人時隔9年再度同框，也被視為同場較勁，兩人的衣著打扮引發話題。有時尚界人士觀察到，彭麗媛共換了3套服裝，其中似有「小心思」，她頭髮盤起，並罕見穿上約8厘米高的高跟鞋，被韓媒稱巧妙地縮小了與身高1.8米的梅蘭妮亞之間的視覺身高差。

梅蘭妮亞、彭麗媛國宴穿搭大不同！美媒：宛如川普、習近平走不同路線

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞24日晚間在白宮舉辦國宴，款待中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛。華盛頓郵報時尚與文化記者馬洛伊（Ashley Fetters Maloy）在專欄寫道，如果給ChatGPT下一個提示詞：「給我看兩位總統和他們的妻子，讓其中一對看起來傳統，另一對看起來現代」，生成的畫面可能就很接近當晚白宮國宴的主場景。

川習互動更近、美中分歧更遠 學者：習近平在台灣問題上乘勝追擊

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普24日在白宮進行今年第二次面對面會談，東海大學政治系教授、陸研中心主任林子立分析，從5月至今，美中共識愈來愈有限，川普與習近平之間的距離雖然近非常多，可是國家在重大事務上的分歧卻顯得更遠。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

川習會排場十足 美前高官：社交禮儀多於正式磋商…不如說是「外交實境秀」

美國總統川普與中國國家主席習近平今天舉行眾所矚目的會談，然而這兩大世界強權在伊朗戰爭議題上仍立場分歧，對貿易以及如何因應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。