法媒觀察分析：川習會排場大效果小 重大問題難突破

法國國際廣播電台（RFI）中文網今天分析指出，美國總統川普給予訪美的中國國家主席習近平高規格禮遇，但是「排場大效果小，重大問題難突破」。

法廣中文網報導，川普罕見地與夫人親自接機，在白宮舉行盛大歡迎儀式，身着古裝的樂隊，身着禮服的軍人儀仗隊，戰鬥機編隊表演，川、習並在白宮橢圓形辦公室會談。

法廣指出，中國官媒新華社的報導將此形容為兩位領導人之間的「小範圍交流」，沒有5月北京川習會那麼正式和莊嚴，更具有私密性，似乎吻合川普所稱的他與習近平之間存在「特殊關係」的氛圍。

報導指出，川普要做的，是要「回報」5月訪問北京時中方對他的盛情接待，然後再坐下來會談。川普對習近平的禮遇超過外界的想像，以至於最重要的川習會都「似乎被淹沒在一系列耀眼的盛大禮儀中」。

新華社關於習近平要求美方「慎重處理台灣問題」的報導，法廣分析，這句話在某種程度上修改了美國對台立場，美國一貫堅持的對台立場是，不支持台灣獨立。5月北京川習會上，習近平已經做了類似表述，但美方的立場沒有改變。不少分析人士認為，要讓美方修改這一表述，可能性很小。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（DennisWilder）預估，川普不太可能會想提起台灣議題，因為「他覺得現狀非常可以接受，沒有理由去打破現狀」。目前透露的相關內容，主要是中方的訴求

專家多認為川普首要聚焦的議題之一是伊朗戰爭，面臨期中選舉的川普，油價飛漲，選民對中東衝突感到不滿，指責他漠視民眾維持生計面臨的困難。川普希望伊朗盟友中國向德黑蘭施壓。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，川普可能想知道習近平願意採取什麼行動，也許是鼓勵伊朗重返談判桌，也許中國會減少購買伊朗石油。