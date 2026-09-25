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川習會涉台議題 台灣學者：管控分歧沒有「大交易」

中央社／ 台北25日電

中國國家主席習近平今年二度會晤美國總統川普，會中提及台灣議題。學者剖析，台灣不是美中當前最迫切議題，提及台灣是為了管控分歧，不是為了達成所謂的「大交易」。

習近平正在美國進行國是訪問，他與川普（DonaldTrump）在台灣時間24日深夜展開雙邊會談，這是兩人在5月北京會晤後，今年二度會談。

新華社25日會後通稿提到，習近平在會中強調，「中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎」。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢對中央社解析，從習的致詞來看，習將中美經貿、財經與其他等議題放在中美建設性戰略穩定關係脈絡下，其中關鍵紅線還是在於「台獨問題」。

王信賢指出，習的談話點出，台獨問題衝擊中美關係；習的陳述也在暗示，中美在經貿、芬太尼、AI管控等議題合作順利與否將建構在美國如何處理台灣問題，倘若台灣問題未能得到合作，其他議題將受到影響，所以美國必須慎重處理台灣問題。

王信賢認為，在美國如何處理台灣問題上，北京期待看到美國表態「反對台獨」，5月北京川習會後，川普受訪時說「不希望看到有人走向獨立」，北京對於這樣的論述想必是滿意的；另包含暫緩對台軍售、總統賴清德過境美國本土安排等。

淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳對中央社表示，台灣議題是美中之間最關鍵、最敏感、最核心的議題，不過這個議題不是目前最迫切、也非能取得重大進展的議題，所以提及台灣目的在管控分歧，絕非是為了達成所謂的「大交易」。

北京對美拋出「慎重處理台灣問題」。張五岳表示，習的意思在於，慎重處理台灣問題是為中美關係發展奠定基礎，「台灣問題如果處理得好，美中關係就能管控分歧；台灣問題如果處理不好，美中建設性戰略穩定關係可能受到衝擊」。

必須慎重處理的台灣問題是什麼？張五岳說明，美國對台軍售是北京關切的部分，不過這不等於美國會停止對台軍售，以近期一批140億美元對台軍售案來說，推估可能採取切割方式進行；另外則為賴總統過境美國本土的地點、規格問題，其他則為北京不樂見台美高層互動、台美關係提升。

張五岳總結，川習會晤談台灣議題，目的是要避免其成為美中衝突根源，不用過度揣測美中將達成什麼交易。很多人錯誤解讀所謂的「慎重處理台灣問題」是要交易台灣主權或美國停止對台軍售，美中在台灣議題有結構性分歧也有各自利益考量，雙方不會在這個議題上達成重大成果、交易。

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