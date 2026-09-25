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川習會排場十足 美前高官：社交禮儀多於正式磋商…不如說是「外交實境秀」

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
中國第一夫人彭麗媛、中國國家主席習近平、美國總統川普和美國第一夫人梅蘭妮亞·川普在華盛頓特區白宮北門廊台階上合影。 法新社
中國第一夫人彭麗媛、中國國家主席習近平、美國總統川普和美國第一夫人梅蘭妮亞·川普在華盛頓特區白宮北門廊台階上合影。 法新社

美國總統川普與中國國家主席習近平今天舉行眾所矚目的會談，然而這兩大世界強權在伊朗戰爭議題上仍立場分歧，對貿易以及如何因應人工智慧（AI）迅速發展，也還在試圖尋求共識。

美聯社報導，美中兩國正陷入爭奪經濟與科技主導地位的世代競爭，川普（Donald Trump）和習近平似乎寄望兩人的個人交情及共同利益，能避免這場競爭演變為公開衝突。

儘管如此，中國持續抗拒川普政府的要求，甚至經濟威脅。美方敦促北京運用其龐大影響力，促使伊朗接受美方條件，以結束這場持續近7個月的戰爭。

習近平則希望川普永久停止對台軍售，並放寬對尖端晶片的出口管制。

美中雙方昨天達成協議，將原定11月10日到期、已持續1年的貿易休戰延長兩個月，以爭取時間尋求更持久的協議。

川普今天稍早在社群媒體指出，AI是這場會談的重要議題。不過，全球對AI導致失業甚至人類滅絕的焦慮日益增長之際，川普並不認同加強監管的呼聲。

習近平則在會談前致詞中表示，中美兩國有能力也有責任發展好、管控好AI，確保AI發展始終受控於人、造福於民。

美聯社寫道，儘管川習會營造盛大排場，一些中國議題分析人士觀察到，這場會談的實質內容似乎相當有限。

美國國務院前高層官員羅素（Danny Russel）表示，兩位領袖花在參加社交與禮儀活動的時間，比針對兩國面臨的核心議題進行正式磋商的時間更多。

羅素現為亞洲社會政策研究所（Asia Society PolicyInstitute）傑出研究員，他說：「我們現在看到的與其說是外交，不如說是『外交實境秀』（diplotainment），這對解決美中關係裡的嚴峻議題幫助有限。」

川習會 對美 習近平 川普

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