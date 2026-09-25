川習會紅地毯蓋不住分歧 分析：美中在國家利益上寸步不讓

中國國家主席習近平訪美，並與美國總統川普舉行川習會。旅美中國政治評論員鄧聿文在社群平台X表示，川習兩人可以在個人層面互相欣賞，但是在國家利益上寸步不讓，藏在話裡的提醒與要求，說明雙方知道，對方不會因為一場儀式就改變立場。

習近平23至25日對美國進行國是訪問，川普親自接機，並給予中方高規格歡迎儀式。另外，根據新華社報導，習近平表示，希望美方堅持「反對台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。然而，川習會結束後，對於是否討論台灣、人工智慧（AI）等議題，川、習兩人都未回應。

鄧聿文在Ｘ平台上撰文認為，如果只看握手、笑容與禮炮，這似乎是一場相當成功的元首外交，但在客氣話之外，兩人或許也在暗中扳手腕較勁。兩人沒有放狠話、拍桌子，但是川普講的是美國的建國文獻、強調友誼與給足禮遇；中國講的是中國古訓、競爭邊界，以及在台灣議題上提出一個比美國慣用表述更進一步的要求。

鄧聿文指出，川普可以親自接機，可以稱習近平是朋友，也可以安排隆重國宴；習近平可以宣布熊貓、邀請10萬名美國青少年訪中，也可以說兩國合作造福世界。但談到台灣、技術和安全，禮貌並不能替任何一方作出讓步。

鄧聿文接著指出，川普也許真對這次會談滿意。但「談得很好」究竟意味著什麼，還要看結果。眼下比較明確的是，雙方把貿易休戰延長了兩個月，關稅、稀土、農產品採購和技術限制等問題，仍然留待繼續談。「紅地毯鋪得再長，也沒有把這些分歧一併蓋住」。

他強調，看待這次訪問，最有意思的並不是兩人究竟算朋友還是對手。川習完全可以在個人層面互相欣賞，同時在國家利益上寸步不讓。盛大的歡迎儀式，正說明雙方都知道彼此的重要。那些藏在講話裡的提醒和要求，則說明雙方也都知道，對方不會因為一場儀式就改變立場。