川習互動更近、美中分歧更遠 學者：習近平在台灣問題上乘勝追擊

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普24日在白宮進行今年第二次面對面會談，東海大學政治系教授、陸研中心主任林子立分析，從5月至今，美中共識愈來愈有限，川普與習近平之間的距離雖然近非常多，可是國家在重大事務上的分歧卻顯得更遠。

與今年五月中方發布的通稿相比，習近平上次提到，中美應該是競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定，這次則大致重申中美要朝合作為主、競爭有度、分歧可控的方向努力。

林子立表示，習近平所說的「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」，凸顯從五月到九月以來，美中的共識是越來越有限，也就是雙方都希望緩和競爭，但實務上卻做不到。

台灣議題方面，習近這次平表示，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。

林子立認為，習近平上次成功說服川普，兩岸問題責任在台灣，這次希望進一步讓美國或世人認知到，台海緊張源於台灣追求台獨，這對台灣而言不是事實，但是習近平利用美中會談，把責任推卸到台灣這邊，「這是很高明，但是必須審慎應對的重點。」

他進一步表示，習近平在台灣問題上是乘勝追擊，再度強調中國有多麼重視把台灣問題作為中美合作的起點。可是中美競爭態勢不會轉變，表面上，中國把台灣放在美中關係最前沿。可是美國也把台灣問題放在美國利益的最前沿，只是不願意把它提出來。

對台軍售方面，林子立分析，軍售對川普而言是很好的籌碼，從烏克蘭、伊朗戰爭來看，至少這兩年習近平不會輕易對台動武，軍售沒有迫切性，留到明年再通過，也不妨礙兩人現在的會面。

他進一步指出，以川普的交易性格而言，軍售可以控制、可以延緩，到明年初再大筆通過，也無妨台美關係合作。判斷軍售還會再延，但是不會立即而明顯的影響到台海安全。

不過他也提醒，如果軍售再次被延緩，且從美軍交付速度、戰爭評估等條件來看，也確實很有可能會再延緩，要提防有心人士炒作疑美論，「要記得重點不是懷疑、相信誰，而是要自問有沒有決心來捍衛自己的利益」。

此外，從川普和習近平的互動來看，林子立認為，兩人之間的距離近非常多，可是國家在重大事務上的分歧卻顯得更遠。

他提到，川普向習近平展示「總統星光大道」，牆上美國前總統拜登的肖像被一幅自動簽名筆圖像取代，習近平當場笑出來，川普還拍了拍習近平的左手，「關係好的朋友才會有這種互相開玩笑的動作跟表情，習近平很少笑，可是他笑得很開心」、「比起川普接見其他國家的元首，很難捕捉到這一幕。」

林子立表示，川普和習近平都自認為是偉大的國家領導人物，某種程度兩人甚至可能還互相欣賞。但是這不能解決國家之間嚴重的分歧和競爭。仇恨容易種下，但兩國要真正再信任彼此，恐怕不是幾年內可以解決的事情，「兩人都希望美中關係不要惡化，可以競爭，但發生任何武裝衝突都是不可想像的，更不會為了台灣而發生衝突。」