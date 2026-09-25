川習會 中國學者：經貿成果積極…但無決定性意義

針對美國總統川普24日與中國國家主席習近平會談，中國學者認為，經貿領域方面儘管雙方會談成果是積極的，但並不具備決定性意義。

習近平23日至25日對美國進行國是訪問，雙方談論的議題觸及美中經貿、人工智慧（AI）治理、伊朗問題、台灣議題等。美中雖同意延長貿易休兵，但期限僅2個月；而據中方發布，習近平在會談中希望美方堅持「反對台獨」的立場，慎重處理台灣問題。至於白宮目前尚未公布會談紀要。

在經貿方面，除了延長貿易休兵，據報雙方正在努力削減各自國家價值300億美元進口商品的關稅。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯向中央社表示，中美關係從今年5月份以來呈現穩定發展的趨勢。在經貿、關稅問題上，原本雙方劍拔弩張，但經過多輪經貿磋商後，雙方都做出了一系列的讓步，儘管目前還沒有達成協議，但中美均是比較積極的態度。

中國人民大學教授時殷弘接受中央社訪問時分析，這是積極的進展，但從規模來看「金額並不大，影響相對有限」。暫停進一步提高現有的高額關稅，並不意味著降低或取消關稅。總體而言，「這是一個積極但並不具有決定性意義的結果」。

在美中AI治理問題上，時殷弘指出，這是積極的進展，但意義有限， 因為AI作為一種安全與軍事工具，本質上具有競爭性，且難以接受監管。

包承柯則認為，雙方建立了AI溝通機制，可以進一步討論如何管理AI技術發展。此外，中美還有打擊毒品氾濫等領域合作，這都是此訪較為明顯的成果，接下來要進一步領導人共識。

至於台灣議題，包承柯表示，「反對台獨」一直是中國與美方交往時反覆強調的立場。從今年5月川習會面到這次川習二會，可觀察到美方在處理台灣議題時較為謹慎、穩重。習近平再次重申相關立場，反映中方希望美方延續先前形成的基本認識，維持中美關係穩定發展。

美國對台軍售方面，時殷弘表示，繼續推遲美國對台新的重大軍售是中國的優先事項，但隱含的風險在於，沒有人能確定這樣的延緩否能維持到20個月之後，即2028年3月全國人民代表大會召開（習近平可望連任中國國家主席時）後3個月。

包承柯則認為，中國對美國對台軍售的立場不只是暫緩或延後，而是停止。而美國國務卿盧比歐近日在聯合國一場記者會上說，美方還須考量自身在全球各地的軍事需求，加上今年底前川習可能還有2次會晤，雙方會再重申彼此立場。因此直到明年，他不認為美方會馬上重新大幅推動對台軍售，使軍售節奏可能還會持續受限。

至於伊朗問題，時殷弘認為，川習會面可能會讓中國對美國針對伊朗的經濟施壓採取較少的反對態度，是川普政府的優先事項之一。這意味著，中國可能會繼續承受其在中東地區能源利益和外交立場方面的損失。