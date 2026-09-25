習近平訪美談二戰 陸委會：真正與美國並肩作戰的是中華民國

大陸國家主席習近平在訪美期間，相關論述觸及到二次世界大戰的議題，多次強調二戰時期「中美並肩作戰」，而陸委會表示，北京當局對二戰的論述完全是扭曲歷史事實，1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在，中共只注重發展自己，真正與美國並肩作戰的是中華民國。

陸委會25日下午發布新聞稿，批評中共涉台不實言論及錯誤歷史敘事，完全經不起檢驗，更強調這無法改變中華民國是主權國家的客觀事實。

對於習近平訪美發表的「涉台不實言論」，陸委會重申，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實與台海現狀，不會因北京當局自欺欺人的謬論而有所改變。中共傳播錯誤史觀，無法抹滅中華民國才是美國二戰期間堅實盟友的歷史事實。

陸委會指出，中共一再藉美中互動場域宣傳其涉台立場，企圖將台灣議題連結美中「建設性戰略穩定關係」，惟美中戰略穩定，不是中共併吞台灣、破壞區域和平與台海現狀的藉口。事實上，台海緊張局勢的根源，在於北京當局近年更具侵略性的擴張作為，挑戰美國領導、以規則為基礎的國際秩序，已成台海及區域穩定的最大威脅。

陸委會強調，北京當局對二戰的論述完全是扭曲歷史事實，1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在，且歷史證明，依據毛澤東的指示，中共在二戰期間只注重發展自己，是七分發展、二分應付、一分抗日，真正與美國並肩作戰的是中華民國。不僅如此，中共更在韓戰期間主張抗美援朝，成為美國最主要的對手。中共錯誤的敘事，無法抹滅中華民國在二戰期間的歷史貢獻。

最後陸委會重申，政府兩岸政策立場穩健一貫，秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，捍衛2,300萬台灣人民決定台灣前途的權利。中共的扭曲言論無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的台海現狀與客觀事實，我們呼籲中共當局停止對台恫嚇施壓，務實面對兩岸現實，與我民選政府展開對話，方有助兩岸關係良性發展。