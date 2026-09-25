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川普盛大接待習近平卻成果有限 美媒：北京真正目標是台灣

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普24日在華府白宮北門廊迎接中國大陸國家主席習近平，準備出席國宴。路透
美國總統川普24日在華府白宮北門廊迎接中國大陸國家主席習近平，準備出席國宴。路透

中國大陸國家主席習近平對美國的國是訪問堪稱非比尋常，美國總統川普為他鋪設了字面上和象徵意義上的紅毯，以盛大排場與恭維熱情款待，讓整場訪問看來排場勝過實質。

華爾街日報指出，美中正尋求緩和在伊朗戰爭、人工智慧（AI）及貿易等議題上的緊張關係。川普與習近平的峰會以盛大歡迎儀式揭開序幕，隨後又在燭光下舉行華麗國宴，凸顯川普對中政策的矛盾：一方面，他熱衷峰會外交的場面，也看重與習近平的私人關係；另一方面，美中重大緊張情勢卻持續升高。

儘管排場盛大，川普似乎沒有取得多少實質成果，卻讓習近平獲得此次赴華府所追求、與美國平起平坐的畫面。華爾街日報指出，當天最具影響力的舉動可能反而來自習近平。北京持續施壓美國放棄對台軍售，並決心將台灣置於控制之下。新華社報導，習近平呼籲美國「恪守反對『台獨』的正確立場」。報導認為，這凸顯對習近平而言，真正的目標是台灣，而非貿易。

川普崛起掌權，部分正是靠著對中國的批評。過去10年，他一再主張歷任總統對北京過於寬容，兩屆政府都延攬大量對中鷹派，並採取措施維持美國主導地位。然而面對面互動時，川普似乎格外欣賞習近平，卻幾乎沒有提出足以緩解對中鷹派憂慮的具體政策協議。

在燭光晚宴之外，美中關係正日益緊張。川普努力推動結束伊朗戰爭之際，中國持續向德黑蘭購買石油，並運送用於無人機及飛彈的零組件。美中也在競逐AI主導地位，貿易問題仍存在分歧。與此同時，中國快速擴張軍力與核武計畫，也讓美國軍方規劃人員及區域內的密切盟友感到憂心。華府也敦促中國釋放遭拘留的美國公民；美方認為，這些人因不實指控遭到錯誤拘押。

川普與習近平25日共度最後一個上午後，峰會成果可能會更加明朗。不過，曾負責協調美中元首會面的美國前高層外交官貝莎蘭（Sarah Beran）向金融時報表示，川習會更值得注意的是場面效果，而非實質內容。她說：「對北京而言，這場峰會真正的成果不會出現在事實清單上，而是那些展現前所未有盛大排場與儀式的照片。」

貝莎蘭表示，美國關切議題取得的進展極少，與盛大排場之間存在「真正的不平衡」；領導人維持正常運作的溝通管道雖是好事，但這場峰會的失衡，是華府錯失的一次機會。

川普這次安排盛大場面，也是為了回報習近平5月在北京接待他時展現的高規格禮遇。習近平當時在天安門廣場旁的人民大會堂迎接川普，安排21響禮炮、閱兵及數十名歡呼的兒童。不過，川普與習近平的親密互動，也讓一些平時支持川普的共和黨國會議員感到不安；兩人接觸的程度，遠遠超過共和黨批評者所稱拜登政府時期的「殭屍外交」。

路易斯安那州共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）就表示，就算習近平「已經死了兩天，我也不會背對著他」。他接著說：「而且如果他拿下台灣，全世界都會有麻煩。」

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