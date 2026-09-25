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川習二會 陸學者：北京或默許美施壓伊朗 換取對台軍售暫緩

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
當地時間9月24日，美國總統川普（右）在白宮前迎接大陸國家主席習近平。歐新社
當地時間9月24日，美國總統川普（右）在白宮前迎接大陸國家主席習近平。歐新社

大陸國家主席習近平與美國總統川普24日在白宮進行今年第二次面對面會談，觸及台灣問題與美伊衝突。大陸國關學者、中國人民大學教授時殷弘向本報分析，此次會談的成果之一將是美方繼續暫緩對台軍售，而作為交換，大陸可能默許美國對伊朗的經濟施壓。

習近平在會晤中提出台灣問題，希望美方「反對」台灣獨立，這比華府長期使用的「不支持」獨立更為強硬。時殷弘25日受訪指出，目前尚無消息顯示，川普明確表示反對「台獨」，但他也提到，川習二會的成果之一，將是美方繼續推遲宣布新的對台大型軍售案，這是中方的首要關切。

不過，他指出，其中隱含的重大風險在於，無法確定這種暫停狀態是否會持續到20個月後，即2028年3月大陸「全國兩會」後三個月。他補充指，大陸最高領導人毫無疑問將會取得黨和國家新的五年任期，但若美宣布大型對台軍售案，屆時將不會有任何「適合慶祝的氛圍」。

川習二人還談及美伊衝突，針對後續效應，時殷弘預料，大陸將減少對美國針對伊朗實施經濟施壓的反對，這則是川普的首要關切。這意味著大陸將繼續承受其能源利益以及在中東外交顏面受損的代價，以此作為美國暫停對台軍售的交換條件。

川習二會前，中美雙方同意把原定於11月10日屆滿的貿易休戰協議延長2個月。時殷弘指出，隨著休戰期延長，兩國間的低技術領域貿易戰可能會進入更長期的暫停狀態，「但並未徹底終結」。令人略感意外的是，目前尚未宣布大陸將大規模採購美國商品。

就人工智慧（AI）成為會談焦點，時殷弘表示，雙方繼續就AI監管的雙邊磋商框架進行探討，這雖是積極進展，但意義有限，因為AI作為一種安全／軍事工具，其本質具有競爭性，且難以受監管約束。

南京大學台灣研究所所長劉相平向本報分析，中美兩國元首在半年時間裡二度會面，進一步鞏固了建設性戰略穩定關係。而且雙方互相表示高度尊重與肯定，以此為今年還將舉行的兩次見面營造氛圍。

針對習近平告訴川普，「雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決」，劉相平指，雖然沒講中美兩國是G2，但已展現了「大國」的責任感。習近平還談到「修昔底德陷阱是可以跨越的」，劉相平認為，這說明中美雙方達成了某些協議，中方表明不會去挑釁美國的老大地位，而且中美之間要合作、建立共同利益、降低分歧。

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