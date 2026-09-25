梅蘭妮亞、彭麗媛國宴穿搭大不同！美媒：宛如川普、習近平走不同路線

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞24日晚間在白宮舉辦國宴，款待中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛。華盛頓郵報時尚與文化記者馬洛伊（Ashley Fetters Maloy）在專欄寫道，如果給ChatGPT下一個提示詞：「給我看兩位總統和他們的妻子，讓其中一對看起來傳統，另一對看起來現代」，生成的畫面可能就很接近當晚白宮國宴的主場景。

這場正式晚宴上，習近平身穿黑色毛裝，也就是中山裝，是中國正式場合的經典服裝；川普則穿著西方男性出席正式晚宴時的標準晚禮服。

兩國第一夫人的穿著對比更為鮮明。彭麗媛身穿曳地直筒禮服，搭配莊重的中式立領，並選用在中國象徵繁榮的紅色，再配戴雙串白色珍珠項鍊。梅蘭妮亞則穿著第一夫人在國宴上極少、甚至可能從未穿過的黑色錦緞長褲，搭配絲質腰封、黑色高跟鞋，以及帶有超大蝴蝶結領的白色棉質府綢襯衫。這身打扮在國宴上相當少見，卻很符合她一貫的穿衣風格。

彭麗媛與梅蘭妮亞24日稍早造訪史密森尼國立亞洲藝術博物館時，服裝其實還微妙呼應。彭麗媛穿著旗袍風格的海軍藍洋裝；梅蘭妮亞則穿著炭灰色粗花呢裙裝，外套同樣採不對稱、高領與裹身剪裁。她們的丈夫也都穿著藍色西裝、黑色皮鞋，以及色調幾乎完全相同的紫色領帶。

馬洛伊指出，川普夫婦過去也曾與來訪國賓在穿著上相互呼應，但這次與習近平夫婦看似經過協調的搭配，也就到此為止。

彭麗媛成為第一夫人前已是中國知名歌手。她的時尚品味廣受讚譽，經常融合中國服裝的古典與傳統元素及現代西式剪裁，並在習近平就任後不久的2013年入選《浮華世界》（Vanity Fair）「國際最佳穿著名人榜」（International Best Dressed List）。

梅蘭妮亞同樣在成為第一夫人前就已成名多年，但兩人成為第一夫人後，展現出截然不同的穿衣風格。美國及其他國家許多第一夫人往往偏好本國時裝品牌，以展現國家自豪感，梅蘭妮亞卻經常穿著知名歐洲及國際設計師的作品，也一再打破正式晚宴穿禮服長裙的慣例。24日的白宮國宴，至少已是她第三次打破這項傳統。

馬洛伊指出，川普與習近平數小時前才會面討論科技與安全議題，並就人工智慧發展表達不同觀點。川普淡化設置安全防護措施的必要性，習近平則呼籲保持克制；梅蘭妮亞與彭麗媛在國宴上的服裝，也呈現出同樣截然不同的兩種方向：一方強調現代與實驗精神，另一方則延續人們熟悉的傳統風格。