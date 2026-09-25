川普盛情接待習近平 白宮外反習抗議聲浪不斷

美國總統川普親自前往機場迎接中國國家主席習近平，並帶他參觀新建的直升機坪，晚間還舉行燭光晚宴。然而，在白宮外，反對習近平政策的抗議活動今天幾乎未曾停歇。

美聯社報導，示威者的訴求多元，從要求西藏、香港和新疆等地宗教自主及更大自由，到主張阻止中國干預台灣事務都有。

抗議到訪中國領導人並非新鮮事。2006年，時任中國國家主席胡錦濤在白宮出席歡迎儀式時，就曾遭一名女子當面抗議。

不過，習近平因採取強硬政策，加強對新疆、香港等地控制，以及中國軍方對台灣日益增加的威脅，讓他成為這次抗議的主要對象。

大批示威群眾聚集在拉法葉公園（Lafayette Park）沿線圍欄後方，揮舞旗幟、手持標語，擴音器將他們的聲音傳遍公園，直達白宮北門廊，當時國是晚宴的儀仗隊已在現場迎接賓客。

示威群眾高喊：「習近平必須下台！」以及「可恥！習近平可恥！」隨著歡迎儀式進行，抗議聲浪愈來愈大。

然而，華府同時也有親中示威者現身。約有200名習近平支持者聚集在他下榻的飯店外，揮舞中國與美國國旗，高喊「歡迎、歡迎、熱烈歡迎」，並舉著「熱烈歡迎習主席訪美」以及「習叔叔，您好」等標語。

與此同時，反習示威群眾上午聚集在中國駐美大使館外，隨後遊行穿越市區，到了下午晚些時候，數百人聚集在白宮附近一座公園，舉行所謂「不歡迎」習近平的抗議活動。

許多人揮舞著西藏旗幟，高喊「西藏自由」，其他人則舉著印有「自由」與「民主」中文字樣的旗幟，並手持「讓台灣保持自由」以及「解放香港，時代革命」等標語。

17歲的宋恩（Anjali Tenzin Sonn）在美國國會大廈外參加一場以藏人為主、要求西藏自由的抗議活動。她表示，自己從小就聽母親講述逃離西藏徒步逃亡的經歷，以及祖父遭政治拘禁的遭遇，因此覺得自己有必要參與抗議活動。她說這場示威+「令人受到鼓舞」。

31歲的洛杉磯倉庫員工張娜（Zhang Na）說：「我希望習皇帝不會一直掌權。我希望他能給中國人民真正的自由，包括言論自由和宗教自由。」

張娜表示，她對中國長時間實施的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控措施感到厭倦，3年前飛往厄瓜多，之後經由南部邊境徒步進入美國。

39歲的基督徒楊凡（Yang Fan）與妻女一同參加抗議活動，手持親筆標語，要求「宗教自由」以及「結束獨裁」，希望為中國境內的基督徒發聲，也希望習近平釋放因宗教信仰而遭監禁的人。

30歲的寇金茲（Melody Calkins）曾在香港度過大部分童年時光。她說：「我希望看到香港獲得解放，並全面恢復香港原有的自由。」