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影／川普親自導覽總統星光大道！拜登變「自動簽名筆」 習近平笑了

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影／川普親自導覽總統星光大道！拜登變自動簽名筆 習近平笑了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平24日走過白宮「總統星光大道」，可見以自動簽名筆簽署前總統拜登姓名的圖像。路透
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平24日走過白宮「總統星光大道」，可見以自動簽名筆簽署前總統拜登姓名的圖像。路透

美國總統川普24日向到訪的中國大陸國家主席習近平得意展示「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame），牆上前總統拜登的肖像被一幅自動簽名筆圖像取代，讓習近平當場笑出來。

英國獨立報與澳洲世紀報報導，川普與習近平從白宮中央門廳前往橢圓形辦公室時，沿著玫瑰園柱廊前進。這裡是川普重返白宮後重新改造的眾多空間之一，如今設有「總統星光大道」，陳列歷任總統肖像與簡介，部分簡介由川普本人參與撰寫，用來攻擊歐巴馬與拜登兩名前總統。

其中，拜登是唯一沒有肖像的前總統，簡介開頭寫道：「瞌睡喬．拜登是美國歷史上迄今最糟糕的總統。」川普還指控拜登使用自動簽名筆，把政府運作交給幕僚處理。儘管各黨派總統都曾使用自動簽名筆，川普本人也不例外，但他仍把這件事描繪成另一項證據，證明拜登「根本不知道自己到底在幹什麼」。

川普幕僚馬丁（Margo Martin）發布影片，川普一邊指向自己的兩幅肖像，一邊說：「川普，然後又是川普。」接著指向原本應該是拜登肖像的位置說：「而這個是自動簽名筆，這就是拜登。」習近平當場笑出來，隨行幕僚則放聲大笑。

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