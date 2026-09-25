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川普當習近平面提飛虎隊與美中二戰盟友 日媒：恐強化中國抗日敘事

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）24日在華府白宮與中國大陸國家主席習近平一同出席活動，準備發表談話。路透
美國總統川普（左）24日在華府白宮與中國大陸國家主席習近平一同出席活動，準備發表談話。路透

美國總統川普9月24日在白宮與中國大陸國家主席習近平舉行峰會，開幕致詞熱情回顧兩國在第二次世界大戰期間並肩作戰的歷史，也引發日媒關注。

新加坡海峽時報報導，川普致詞時表示：「對共同利益的追求，跨越遼闊海洋與諸多分歧，將我們兩國人民連結在一起，甚至讓我們在第二次世界大戰期間成為盟友。」

川普說：「看看我們在第二次世界大戰期間並肩作戰的偉大成就。勇敢的美國飛行員自願來到中國，為這個傳奇國家的生死存亡而戰。」他並提到「飛虎隊」（Flying Tigers），也就是美國正式參戰前，為中華民國空軍作戰、對抗日本的美國飛行員。

川普接著說：「他們簡直令人難以置信，啟發了陸戰隊採用一句至今仍在使用的中文詞語，『gung ho』。陸戰隊用這個詞表達極大的熱情，但在中文裡，字面意思是共同工作。」

他還表示：「習近平主席和我將繼續共同努力，為我們兩國打造更美好的未來。」

習近平也提到二戰，表示：「中美人民曾並肩作戰，抗擊法西斯侵略。這段歷史，中國人民從未忘記，美國人民也沒有忘記。」

美方通常將二戰太平洋戰場的歷史視為展現美國民主決心、盟軍勝利及戰後領導地位的故事，但較少出現在歷屆美國總統的演說中。共同社報導，川普在中國領導人面前將美中形容為「盟友」，實屬罕見。

讀賣新聞指出，美中處於同盟關係的時期，並不是中華人民共和國，而是蔣介石領導的中華民國時代，川普相關說法預料可能引發反響。日本首相高市就台灣有事發表言論後，中國持續稱日本為「新型軍國主義」並加以批評。讀賣新聞認為，川普稱美中曾共同作戰的發言，可能成為強化中國「抗日」敘事的材料。

史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，中方非常喜歡這場峰會，指出習近平獲得最高規格禮賓待遇，川普也表達高度尊重與敬意。她並表示：「提到二戰，顯然是在朝更多大國合作的方向發展。」

習近平 川普 二戰 川習會 抗日

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