川習白宮小範圍交流 雙方各6人出席名單一次看

美國總統川普與大陸國家主席習近平當地時間24日在白宮會談與「小範圍交流」，官方釋出的畫面顯示，「小範圍交流」中，陸方官員有5名參與，美方也是對等的5名。

央視新聞的短影音顯示，陸方人員除習近平，還有中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局委員兼外長王毅、政治局委員兼副總理何立峰；坐在第二排的是發改委主任鄭柵潔、商務部長王文濤。

美方出席人員則是副總統范斯、國務卿魯比歐、財長貝森特、美國白宮幕僚長威爾斯、防長赫塞斯。

此外雙方還各有一名翻譯，陸方由外交部翻譯司副司長孫寧擔綱。

對照5月川普訪問北京時，在中南海的「小範圍會晤」，出席的美方人員為駐北京大使龐德偉、魯比歐、貝森特、赫塞斯、貿易代表葛里爾等人。

陸方則有蔡奇、王毅、何立峰、首席副外長馬朝旭、駐美大使謝鋒、主席秘書呂錄華、外交部部長助理洪磊、部長助理兼美大司長蔡偉、新聞司司長毛寧。

對比之下，這次出席白宮「小範圍交流」的陸方官員，增加了經貿相關部長、但未有原來負責對美業務的首席副外長馬朝旭。美方則未見葛里爾。