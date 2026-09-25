不做被動接受者 台僑加入川習會示威

美中元首在白宮舉行國宴期間，抗議人士持續在華府市中心集會，台僑團體共同參與。華府台灣同鄉會會長曹世杰指出，不想讓國際社會覺得台灣在討論過程中是被動的接受者。

美中元首24日峰會結束後於白宮舉行晚宴。來自全美各地藏族、維族、香港示威團體與民主人士，整天在街頭表達訴求後，傍晚在華府富蘭克林公園（Franklin Park）集會，繼續高喊反對中共極權，要求民主自由。

大華府地區台裔僑社、台灣同鄉會、台灣人公共事務會（FAPA）等加入集會，在川習會期間表達台灣的聲音。

華府台灣同鄉會會長曹世杰表示，希望向美方傳遞訊息，讓美方知道不是在中間講一些事來決定台灣應該走的方向。訴求包括堅持台灣是主權獨立的國家，中國停止打壓台灣國際生存空間，台灣前途由台灣2300萬人共同決定，這是「維持台灣自由」（KeepTaiwan Free）的主要訴求，希望這聲音清楚傳遞國際社會。

他說：「不想讓國際社會覺得台灣在討論過程中是被動的接受者，讓國際社會知道台灣有發聲的權利。」「關於人權部分，也參與友善團體如西藏、新疆、香港、法輪功等社群，希望被中國打壓，遭關押的政治犯有機會獲得釋放。」