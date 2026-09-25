川習國宴星光熠熠：華爾街、矽谷大咖齊聚 陸方17人無企業領袖

美國總統川普周四為中國大陸國家主席習近平舉行國宴，華爾街和矽谷重量級人物齊聚白宮，也展現美國的科技與金融實力。

川普本周以盛大儀式接待習近平，給予這位美國主要產業及軍事對手的領袖罕見禮遇。受邀出席國宴的科技業領袖包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Meta執行長祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克，以及蘋果執行長庫克。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）與Google母公司Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）也在名單上。

美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、能源部長萊特、美國貿易代表葛里爾，以及聯準會（Fed）主席沃許，同樣受邀出席。

川普隆重接待習近平，也引來批評。密西西比州共和黨籍參議員維克（Roger Wicker）質疑，政府為何以如此高規格禮遇中國大陸領袖。周四賓客抵達時，白宮附近可聽見示威者高喊「還香港自由」、「還西藏自由」。

川普與第一夫人梅蘭妮亞迎接習近平及夫人彭麗媛。梅蘭妮亞穿著配有大蝴蝶結的白色上衣與黑色長褲，彭麗媛則身穿紅色長袖洋裝。

金融業受邀人士包括花旗集團執行長范潔恩、摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）、黑石集團共同創辦人蘇世民（Stephen Schwarzman）、高盛執行長蘇德巍（David Solomon），以及萬事達卡執行長米巴赫（Michael Miebach）。波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）與派拉蒙天空之舞執行長艾里森（David Ellison）也在名單上。

相較之下，中國大陸企業領袖並未隨團出席，格外引人注意。在逾130人的賓客名單中，只有19人屬於中方代表團，且無一是企業界人士。川普先前表示，預期此行能達成多項商業協議；中方未帶領大批企業主管隨行，顯示雙方對峰會的期待可能不同。川普在國宴前則說，人人都想出席，賓客幾乎涵蓋整個科技界與銀行界。

國宴是白宮禮遇外國領袖的傳統。這是川普這次任期第二次舉行國宴，前一次是4月款待英國國王查理三世與王后卡蜜拉。

第一夫人辦公室表示，三道菜的菜單以美國食材為主，略帶中式風味。開席以加州史瑞堡酒莊（Schramsberg）的『黑中白』（Blanc de Noirs）氣泡酒舉杯致意。1972年，美國總統尼克森歷史性訪問北京時，也曾在宴席上供應這家酒莊的葡萄酒。男高音馬奇歐（Christopher Macchio）與軍樂團將在宴會上演出。場地布置以中國文化視為吉祥的紅色為主，桌上擺放紅色花卉、紅色桌布，以及當季的大理花與毛茛花。

各界原本就不預期川習會取得重大突破，但美中已同意將原定11月到期的貿易休兵延長至明年1月10日。新華社報導，習近平對川普表示，兩國可繼續就AI對話，共同防範這項技術遭到濫用。

川普數月來不斷表達對習近平來訪的期待，也常以國宴等活動為例，說明他計劃在白宮興建大型宴會廳的理由。他認為白宮現有空間不足以舉辦這類活動。川普在國宴致詞時，邀請賓客參觀仍在施工的宴會廳，稱這是為習近平到訪安排的「特別招待」，並說他們將是首批踏上宴會廳地板的人。

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川普開席以加州史瑞堡酒莊（Schramsberg）的『黑中白』（Blanc de Noirs）氣泡酒舉杯致意。路透