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川普國宴致詞稱從未與習如此要好 贈白頭海鵰雕像

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普24日在白宮東廳舉行的國宴上，向中國大陸國家主席習近平贈送一座大型白頭海鵰雕像。歐新社
美國總統川普24日在白宮東廳舉行的國宴上，向中國大陸國家主席習近平贈送一座大型白頭海鵰雕像。歐新社

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞24日晚間在白宮舉辦國宴，招待中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛。紐約時報與NBC新聞報導，川普致詞時一開始對中國代表團表示：「你們真的是非常傑出、令人驚嘆的人。」他並說，希望以中國今年在他訪中期間給予的同等款待接待中方代表團。

川普表示，中美兩國今晚正在慶祝彼此的「悠久歷史」，並提到第一個中國代表團158年前來到美國波士頓。隨後他暫時「脫稿」，邀請習近平與中方代表團參觀白宮新宴會廳施工現場，還開玩笑稱現場「又漂亮、又乾淨、還閃閃發亮」，並表示可惜宴會廳未能及時完工，趕上這場晚宴。

川普表示，他與習近平「從來沒有相處得這麼好」，並向習近平贈送一座大型白頭海鵰雕像。

習近平致詞時也從回顧美中關係歷史談起，指出美國首任總統華盛頓過去曾收藏中國瓷器，也提到尼克森時代幫助美中關係解凍的「乒乓外交」。他表示，自己與川普在不到半年內會面兩次，創造了歷史，雙方進行「真誠、深入的交流，並在許多問題上達成共識」，也「為中美關係提供了新的戰略指引」。

習近平也利用第二次世界大戰來凸顯中國與美國之間的歷史友誼，並提到兩國當時共同的敵人日本，「這種在血與火中鑄就的友誼，必將世代相傳」。他表示，中國與美國正處於一個「歷史關頭」，並提到尼克森總統1972年與北京實現和解；又將川普「讓美國再次偉大」的主張與中國追求復興相比，呼籲兩國「並肩向前」。

習近平說：「川普總統承諾讓美國再次偉大，並帶領美國人民取得重大進展。中國致力於實現中華民族偉大復興，中國式現代化也不斷取得新的突破。這兩個目標都非常宏大，也一定能夠相互促進。」

習近平補充表示：「中國和美國必須以負責任的大國身分行事，回應兩國人民的期待，跟上時代潮流，探索一條大國彼此相處的新道路。」

美國總統川普24日在白宮東廳舉行的國宴上，與中國大陸國家主席習近平交談。
美國總統川普24日在白宮東廳舉行的國宴上，與中國大陸國家主席習近平交談。

川普 白頭海鵰 國宴 習近平 川習會

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