華郵：川普時代國宴 柔性外交秀場變私人閉門聚會

美國總統川普今晚設國宴款待來訪的中國國家主席習近平。華盛頓郵報指出，國宴向來是柔性外交的體現，但在川普時代，盛大公開的國宴場合卻成為私人聚會。

根據紐約時報的即時文字報導，川普夫婦今晚迎接習近平夫婦抵達白宮時，記者高聲提問，但未獲回應；各大電視網今晚也不提供國宴的影像畫面。

華郵指出，國宴堪稱典型的柔性外交，也是能讓美中兩強有機會緩和彼此關係的場合。今晚國宴除雙方領袖與政府要員外，還有特斯拉執行長馬斯克（ElonMusk）、輝達執行長黃仁勳及蘋果董事長庫克（TimCook）等大批今年5月曾陪川普訪中的科技巨頭。

川普上週告訴媒體：「有成千上萬的人想參加這次晚宴。對我來說，想拿到邀請函滿難的。我已對很多非常要好的朋友說『真的是沒辦法』。」

以往與會美國總統國宴的媒體通常能有3次機會與賓客互動並觀察晚宴情況。第一次是賓客抵達時，許多受邀貴賓會停下回答問題；第二次是晚宴開始時，少數記者會被帶進宴會廳，得以觀察當晚氣氛及賓客互動情形；最後一次是晚宴結束後，記者還有機會看到賓客。

然而在白宮東廂拆除後，今年4月英王查爾斯三世訪美期間的國宴，媒體能接觸到的就只限於賓客互相致詞舉杯的環節。今晚的國宴大部分內容也是在閉門狀態下進行，意味媒體沒機會詢問受邀出席的企業領袖包含近期有關人工智慧（AI）警訊、美中企業競爭等問題。

白宮國宴是由第一夫人辦公室操辦籌辦，有些研究者將國宴視為研究美國總統施政優先事項的一種象徵。

美國新聞工作者兼作家莫瓦內伊（AzadehMoaveni）說：「對歷史學家或研究人員而言，能一窺這些國宴、看誰受邀及他們最後如何互動，是非常獨特且關鍵的素材。這些場合雖照著劇本走，卻也充滿即興，名單與互動能透露出政府的核心精神與真正意圖。」

白宮前次為中國領導人舉行國宴已是2015年9月，時任總統歐巴馬款待習近平。當時賓客名單同樣冠蓋雲集，包括Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、時任蘋果執行長庫克等人。當時名單傳遞出的訊息至明：在歐巴馬政府相助與祝福下，企業全力爭取豐厚中國市場。

時任白宮社交秘書並首次負責國宴的戴爾（DeeshaDyer）回憶，當時邀請美國流行音樂和節奏藍調歌手兼詞曲創作家Ne-Yo演出，因據傳中國第一夫人彭麗媛是他的歌迷。

戴爾在歐巴馬口述歷史計畫的訪談中說：「我永遠忘不了，他開始唱歌後，彭女士站起來開始跳舞。我當時心想：天啊，簡直不敢相信這一幕真的發生了。」

國宴邀請函歷來是華府最炙手可熱的通行證。推薦名單往往來自白宮政治事務辦公室、國務院及第一夫人團隊，涵蓋關鍵議員、核心金主、與受訪國有利害關係的企業領袖、內閣官員與少數記者。

白宮國宴沒有固定的人數上限，唯一限制就是場地容量：國宴廳（State Dining Room）可容納130人，東廳（East Room）約可容納250人；目前新建的宴會廳預計可容納約1000名賓客。

歷史上歷任總統的國宴風格大相徑庭：卡特夫婦曾違反禮賓規定，安排自家人上主桌；雷根夫人南西（Nancy Reagan）則刻意拉攏溫和派政客與名流來輔佐雷根施政；柯林頓時期的名單則充斥大金主，反映出募款逐漸凌駕於傳統國事外交之上。莫瓦內伊直言有些總統「甚至把國宴當成收銀機」。

有些國宴則成歷史經典，例如1985年黛安娜王妃與約翰屈伏塔在雷根的國宴上共舞；1998年柯林頓款待英國首相布萊爾（Tony Blair）時，史提夫汪達與艾爾頓強同台獻唱。有時國宴也因爭議躍上版面，例如2009年歐巴馬一場國宴有不速之客闖入，引發國會調查維安漏洞。

這次招待習近平是川普第二任內的第二場國宴（第一任時曾款待法國與澳洲）。今年4月為英王查爾斯舉行的國宴，名單便充滿濃厚的親川普色彩，包含6位保守派大法官、億萬富豪、保守派媒體名人與川普家族成員。

華郵指如今川普在外交與內政上愈發仰賴商界領袖，特別是科技與金融界巨頭，然而這種互動能否轉化為實質政策尚屬未知。川普今年5月訪中雖排場盛大（晚宴期間還有樂團演奏川普造勢場合必有的YMCA），但在AI治理與關稅議題上，兩國並未達成太多實質協議。

不過華郵認為，知道誰受邀及為何受邀國宴本身就有重要價值；外界也會仔細檢視國宴賓客名單，尋找賓客過去或日後可能存在的關係與利益衝突。

莫瓦內伊說：「一場國宴從規劃到舉行的整個過程，其實就是政府如何處理政治的縮影，而賓客名單當然是其中的核心。」