川習會談結束 川普讚會面很棒、習近平要美方慎重處理台灣問題

中國大陸國家主席習近平24日造訪白宮，與美國總統川普會談約90分鐘。習近平下午1時29分離開白宮，川普向禮車揮手道別，並對媒體表示「很棒的會面」。中國大陸官媒新華社報導，習近平在會中要求美方「堅持反對台獨的正確立場」，慎重處理台灣問題。白宮截至目前尚未發布會談紀要。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平24日在白宮橢圓辦公室會晤。美聯社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平24日在華府白宮十字廳並肩而立，準備發表談話。法新社

習近平表示，中美元首不到半年內實現互訪，在兩國關係史上前所未有。他說，自己與川普一直透過各種方式保持溝通，並在5月決定構建「中美建設性戰略穩定關係」。

談到台灣問題，習近平說，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，希望美方慎重處理台灣問題，為中美戰略合作及兩國關係發展奠定基礎。

在經貿議題上，習近平表示，雙方經貿團隊新一輪磋商達成新的聯合安排，對兩國產業界、人民及全球經濟都是好消息。

習近平也談到人工智慧（AI），稱中美都是AI大國，雙方有競爭，也可以合作，不應相互設防。他主張持續展開AI對話，交流風險與收益，共同防範AI遭濫用，並維持人類對AI技術的管控。

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普24日走過華府白宮柱廊，準備前往玫瑰園參加閱兵儀式。法新社

中國大陸國家主席習近平、第一夫人彭麗媛，與美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞，24日在華府白宮舉行國宴前，於北門廊合影。法新社

針對中東局勢，習近平表示，中方支持美國與伊朗回歸6月簽署的「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」，盡快重回對話談判軌道，最終就核問題等達成全面協議。新華社另稱，川習也就俄烏戰爭及朝鮮半島等議題交換意見，並確認相互支持11月深圳APEC（亞太經合會議）領袖會議及12月邁阿密G20峰會。

新華社引述川普在會中表示，習近平此次國是訪美是一次「偉大的訪問」，美中經貿團隊新一輪磋商取得成果，雙方應繼續對話並達成更好的協議；川普也表示，美中應就AI保持對話、加強合作。

陸方人員包括政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局委員兼外長王毅、政治局委員兼副總理何立峰。央視截圖

媒體現場追問兩人是否談到伊朗、台灣、芬太尼走私，以及目前在獄中的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，但川習均未回答。

會談後，川普還邀習近平參觀總統專用直升機「陸戰隊1號」，特別介紹花崗岩停機坪，並稱習近平「很愛優質的花崗石」。習近平與夫人彭麗媛24日晚間將再赴白宮出席國宴，川習預計都將在國宴致詞。

陸方人員，副總理何立峰（左1）、外長王毅（左2）、中辦主任蔡奇（左3）；美方人員，魯比歐（右起）及副總統范斯。法新社

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普24日在白宮國宴上交談。路透