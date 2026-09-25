川習白宮國宴登場！黃仁勳、奧特曼等科技大咖雲集 電視網集體拒轉播
美國總統川普與夫人梅蘭妮亞24日晚間在白宮舉辦國宴，招待中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛。CNN與衛報報導，川普夫婦在禮樂聲中迎接習近平夫婦，四人在入口處合影後，一同走進國宴會場。
由於白宮不顧法院命令，拒絕讓CNN完整採訪國宴，美國主要電視網都沒有提供現場轉播畫面。CNN表示，在習近平原定抵達約一小時前，白宮通知CNN可以採訪，但只能派一名攝影記者及一名音訊技術人員，由記者與製作人組成的編採團隊仍被排除在外。
白宮電視採訪團其他4家電視網ABC、CBS、NBC及福斯新聞也拒絕恢復白宮活動的影像採訪，直到CNN恢復完整採訪權。MS NOW記者同樣被阻止採訪習近平抵達國宴現場。
白宮YouTube頻道直播習近平抵達的畫面，僅吸引1.8萬次觀看。直播中還可聽見疑似抗議人士高喊「自由香港」（Free Hong Kong）、「自由西藏」（Free Tibet），並要求「釋放所有政治犯」（free all political prisoners）。
白宮指出，國宴賓客包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、OpenAI總裁暨共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）、Google執行長皮查及Meta執行長祖克柏。紐約時報與CBS新聞報導，蘋果執行董事長庫克、SpaceX創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯都在受邀之列。
億萬富豪、共和黨重要金主亞斯（Jeff Yass）及多名金融界領袖也受邀出席。亞斯持有TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）股份。其他受邀賓客還包括內閣成員、政府高階官員及外交官與川普家族多名成員；美國大法官羅伯茲、最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）與卡瓦諾（Brett Kavanaugh）也都出席。
川普本周在聯合國大會期間表示，「每個人」都想出席這場國宴，「這是城裡最搶手的入場券」。衛報指出，從科技業色彩濃厚的賓客名單，到與會人士的服裝、座位安排、肢體語言及菜單，都將受到密切檢視，以尋找習近平與川普關係實際狀況的線索。
戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究講座柯佳年（Edgard Kagan）表示，白宮國宴預料將展現「圍繞此次訪問的正面氣氛」，並顯示「總統非常重視釋出友善訊號，以及展現與習近平之間密切的私人關係」。
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