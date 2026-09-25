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川習白宮國宴登場！黃仁勳、奧特曼等科技大咖雲集 電視網集體拒轉播

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
OpenAI執行長奧特曼（左）與Meta執行長祖克柏（右）24日出席美國總統川普在白宮東廳為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴。法新社
OpenAI執行長奧特曼（左）與Meta執行長祖克柏（右）24日出席美國總統川普在白宮東廳為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴。法新社

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞24日晚間在白宮舉辦國宴，招待中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛。CNN與衛報報導，川普夫婦在禮樂聲中迎接習近平夫婦，四人在入口處合影後，一同走進國宴會場。

由於白宮不顧法院命令，拒絕讓CNN完整採訪國宴，美國主要電視網都沒有提供現場轉播畫面。CNN表示，在習近平原定抵達約一小時前，白宮通知CNN可以採訪，但只能派一名攝影記者及一名音訊技術人員，由記者與製作人組成的編採團隊仍被排除在外。

白宮電視採訪團其他4家電視網ABC、CBS、NBC及福斯新聞也拒絕恢復白宮活動的影像採訪，直到CNN恢復完整採訪權。MS NOW記者同樣被阻止採訪習近平抵達國宴現場。

白宮YouTube頻道直播習近平抵達的畫面，僅吸引1.8萬次觀看。直播中還可聽見疑似抗議人士高喊「自由香港」（Free Hong Kong）、「自由西藏」（Free Tibet），並要求「釋放所有政治犯」（free all political prisoners）。

白宮指出，國宴賓客包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、OpenAI總裁暨共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）、Google執行長皮查及Meta執行長祖克柏。紐約時報與CBS新聞報導，蘋果執行董事長庫克、SpaceX創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯都在受邀之列。

億萬富豪、共和黨重要金主亞斯（Jeff Yass）及多名金融界領袖也受邀出席。亞斯持有TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）股份。其他受邀賓客還包括內閣成員、政府高階官員及外交官與川普家族多名成員；美國大法官羅伯茲、最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）與卡瓦諾（Brett Kavanaugh）也都出席。

川普本周在聯合國大會期間表示，「每個人」都想出席這場國宴，「這是城裡最搶手的入場券」。衛報指出，從科技業色彩濃厚的賓客名單，到與會人士的服裝、座位安排、肢體語言及菜單，都將受到密切檢視，以尋找習近平與川普關係實際狀況的線索。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究講座柯佳年（Edgard Kagan）表示，白宮國宴預料將展現「圍繞此次訪問的正面氣氛」，並顯示「總統非常重視釋出友善訊號，以及展現與習近平之間密切的私人關係」。

輝達執行長黃仁勳（左）與妻子羅莉（Lori Huang）24日出席美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在白宮為中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛舉辦的國宴。路透
輝達執行長黃仁勳（左）與妻子羅莉（Lori Huang）24日出席美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在白宮為中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛舉辦的國宴。路透

中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛24日出席白宮國宴，與美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞在白宮北門廊合影。歐新社
中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛24日出席白宮國宴，與美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞在白宮北門廊合影。歐新社

斯拉暨SpaceX執行長馬斯克（中）與AMD執行長蘇姿丰（右），出席美國總統川普為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴。美聯社
斯拉暨SpaceX執行長馬斯克（中）與AMD執行長蘇姿丰（右），出席美國總統川普為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴。美聯社

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