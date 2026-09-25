快訊

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

中秋連假晴朗飆36度高溫 下周四東北季風報到變天

中秋連假首日國道一早紫爆遍地開花 國3往國5排隊10.5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」。法新社
習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」。法新社

中國大陸國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。兩者看似只差幾個字，但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

新華社公布的會談內容指出，習近平表示：「希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題。」他並說，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，美方如此處理台灣問題，才能為美中戰略合作及雙邊關係奠定基礎。中方在完整會談內容出爐前，便先公布他的台灣談話，凸顯北京對此事的重視。習近平2024年曾向時任總統拜登提出相同要求，這次則是他首度公開要求川普改變表述。

曾在美國國家安全會議負責中國與台灣事務的彭博經濟研究分析師威爾許（Jennifer Welch）指出，措辭改變的影響並非只在字面上。她認為，北京可能把美國「反對台獨」解讀為華府將主動遏止北京眼中的台獨勢力，並用來動搖台灣對美國的信任。

對台軍售使這項要求更受關注。川普已延後批准一筆約140億美元的對台軍售案，5月與習近平會面後，還稱軍售是「很好的談判籌碼」。華府布魯金斯學會中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）認為，習近平正試圖把美中關係的「建設性戰略穩定」，與美國反對台獨連在一起；判斷會談結果的關鍵，在於「川普如何表述台灣議題，而非習近平要求他說什麼」。

華爾街日報社論反對美國改口，認為北京可能藉此質疑美國對台承諾，並為加強施壓尋找理由。社論指出，台灣主要政黨目前並未推動正式宣布獨立；若華府為換取中國大陸在貿易或伊朗等議題讓步，而改變措辭或延後軍售，可能損及台灣及美國亞洲盟友對美方的信心。這是該報的社論立場，並非美國政府已作出的決定。

華爾街日報另一篇由帕蘭提爾科技（Palantir）國防業務負責人、前美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）撰寫的評論，則從AI供應鏈分析台海風險。他認為，美國先進晶片供應仰賴台灣；一旦台海遭封鎖或發生戰事，AI產業也將承受重大衝擊，因此主張加快對台軍售及美國本土的半導體製造與封裝布局。

川普 習近平 川習會 台獨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平敦促川普慎重處理台灣問題 堅持「反對台獨」立場

川習白宮高峰會談五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

相關新聞

川習會 美中貿易休兵延長2個月

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

美國總統川普24日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧（AI）及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

中國大陸國家主席習近平24日造訪白宮，和美國總統川普會談約90分鐘。同日下午1時29分（台灣時間25日凌晨1時29分），習近平離開白宮。川普向禮車內的習近平揮手道別。川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」。大陸官媒新華社報導，習近平在會中強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。白宮尚未發布24日川習會談的紀要。

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

中國大陸國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。兩者看似只差幾個字，但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

美中兩強求穩 習近平稱雙方是夥伴非對手

中國大陸國家主席習近平於美東時間廿三日傍晚抵達華盛頓，美國總統川普給予習近平罕見高規格接待。習近平隨後發表書面講話表示，中美應是夥伴不是對手，他期待與美國總統川普就關乎兩國關係與世界局勢的重大問題深入交流，並推動中美形成「競爭有度、分歧可控」的穩定關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。