川習會場外抗議聲不斷 習近平抵達白宮參加國宴

中國國家主席習近平赴美進行國是訪問，美國總統川普今晚在白宮舉行國宴接待習近平一行人。場外抗議民眾大喊KeepTaiwan Free（守護台灣自由）、Free Hong Kong（解放香港）等口號，習近平車隊在抗議聲中抵達白宮。

習近平與夫人彭麗媛昨天飛抵美國，川普（DonaldTrump）及第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今早在白宮迎接習近平夫婦並舉行國是訪問抵達儀式，川習隨後進行閉門會談。

川普夫婦晚間在白宮舉行國宴，招待習近平一行人。習近平車隊比表定時間晚了20分鐘才抵達白宮，同時間場外抗議民眾持續高喊Keep Taiwan Free、FreeHong Kong、Free Tibet等口號。

根據白宮發布的新聞稿，這場由梅蘭妮亞籌備的國宴，出席者除了川普夫婦和習近平夫婦，還有多位代表團成員、企業領袖及官員。菜單以美國食材為主，並巧妙融入中式風味，結合兩國料理傳統。

據規劃，川習兩人稍晚將在白宮東廳舉行的國宴上致詞。

這是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問，也是川、習兩人繼5月北京峰會後，今年第二度會面。