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川習會場外抗議聲不斷 習近平抵達白宮參加國宴

中央社／ 華盛頓24日專電
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在白宮北門廊迎接中國國家主席習近平及夫人彭麗媛，兩人抵達白宮出席國宴。美聯社
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在白宮北門廊迎接中國國家主席習近平及夫人彭麗媛，兩人抵達白宮出席國宴。美聯社

中國國家主席習近平赴美進行國是訪問，美國總統川普今晚在白宮舉行國宴接待習近平一行人。場外抗議民眾大喊KeepTaiwan Free（守護台灣自由）、Free Hong Kong（解放香港）等口號，習近平車隊在抗議聲中抵達白宮。

習近平與夫人彭麗媛昨天飛抵美國，川普（DonaldTrump）及第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今早在白宮迎接習近平夫婦並舉行國是訪問抵達儀式，川習隨後進行閉門會談。

川普夫婦晚間在白宮舉行國宴，招待習近平一行人。習近平車隊比表定時間晚了20分鐘才抵達白宮，同時間場外抗議民眾持續高喊Keep Taiwan Free、FreeHong Kong、Free Tibet等口號。

根據白宮發布的新聞稿，這場由梅蘭妮亞籌備的國宴，出席者除了川普夫婦和習近平夫婦，還有多位代表團成員、企業領袖及官員。菜單以美國食材為主，並巧妙融入中式風味，結合兩國料理傳統。

據規劃，川習兩人稍晚將在白宮東廳舉行的國宴上致詞。

這是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問，也是川、習兩人繼5月北京峰會後，今年第二度會面。

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