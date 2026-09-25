川習會排場盛大 美媒觀察未見重大突破

美國總統川普與中國國家主席習近平今天在白宮會談，美國主流媒體觀察，川普親自接機，並安排軍禮、國宴等高規格禮遇；美中雖將貿易休兵延長2個月，但會談的實質進展有限，未見重大突破。

「紐約時報」以「川普在白宮迎接習近平，盛大排場可能掩蓋緊張關係」為標題，報導指出，川普在公開場合著重強調兩人的友誼，習近平則較著重地緣政治與兩國競爭，表示美中利益「深度交織」，並再度提出避免「修昔底德陷阱」。

紐時指出，美方安排數百名美軍參與歡迎儀式、B-2匿蹤轟炸機飛越及國宴等盛大排場，但美中之間的貿易、科技與地緣政治緊張並未因此消失。

美聯社則以「川普為習近平鋪陳盛大排場，卻少談美中關係重大緊張」為題指出，美中正處於經濟與科技主導地位的世代競爭，雙方似乎寄望領袖間的私人關係及共同利益，避免競爭升高為公開衝突。

報導指出，川普強調與習近平建立「真正深厚的友誼」，習近平則表示，美中競爭應是「健康的」，並且「應保持在一定界線內」。

美聯社指出，習近平在閉門會談中向川普提出台灣議題，要求美方「審慎處理台灣問題」。不過白宮在會談結束後未立即公布完整會談紀要，川普也尚未說明雙方在台灣、人工智慧（AI）及其他重大議題上談出哪些具體成果。

路透社會後以「川習華府峰會4大觀察重點」為題指出，美中雖將貿易休兵延長2個月，但未形成長期協議，關稅、中國採購、稀土供應及科技限制等核心問題仍留待下一輪談判。

報導另指出，習近平希望美方「反對台灣獨立」，較華府長期使用的「不支持台灣獨立」措辭更為強硬，目前沒有跡象顯示川普政府準備改變既有表述。

路透社也注意到，習近平在會談中再提「修昔底德陷阱」，也就是崛起強權與既有強權競爭時，可能走向戰爭的理論。習近平雖表示這項風險「可以克服」，但報導認為，這番話凸顯美中潛在軍事衝突的疑慮仍籠罩雙邊關係。習近平並呼籲加強軍事對話及危機預防機制。

「華盛頓郵報」則從川普對中策略變化切入，指出白宮近來從較強硬的對抗路線，轉向更重視與習近平維持頻繁互動。報導也注意到，中國掌握稀土供應鏈等籌碼，使美方在處理貿易與科技爭議時，更重視避免雙邊關係再度升高。