快訊

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

中秋連假晴朗飆36度高溫 下周四東北季風報到變天

中秋連假首日國道一早紫爆遍地開花 國3往國5排隊10.5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會排場盛大 美媒觀察未見重大突破

中央社／ 洛杉磯24日專電
中國國家主席習近平同美國總統川普24日在白宮舉行會談。歐新社
中國國家主席習近平同美國總統川普24日在白宮舉行會談。歐新社

美國總統川普與中國國家主席習近平今天在白宮會談，美國主流媒體觀察，川普親自接機，並安排軍禮、國宴等高規格禮遇；美中雖將貿易休兵延長2個月，但會談的實質進展有限，未見重大突破。

「紐約時報」以「川普在白宮迎接習近平，盛大排場可能掩蓋緊張關係」為標題，報導指出，川普在公開場合著重強調兩人的友誼，習近平則較著重地緣政治與兩國競爭，表示美中利益「深度交織」，並再度提出避免「修昔底德陷阱」。

紐時指出，美方安排數百名美軍參與歡迎儀式、B-2匿蹤轟炸機飛越及國宴等盛大排場，但美中之間的貿易、科技與地緣政治緊張並未因此消失。

美聯社則以「川普為習近平鋪陳盛大排場，卻少談美中關係重大緊張」為題指出，美中正處於經濟與科技主導地位的世代競爭，雙方似乎寄望領袖間的私人關係及共同利益，避免競爭升高為公開衝突。

報導指出，川普強調與習近平建立「真正深厚的友誼」，習近平則表示，美中競爭應是「健康的」，並且「應保持在一定界線內」。

美聯社指出，習近平在閉門會談中向川普提出台灣議題，要求美方「審慎處理台灣問題」。不過白宮在會談結束後未立即公布完整會談紀要，川普也尚未說明雙方在台灣、人工智慧（AI）及其他重大議題上談出哪些具體成果。

路透社會後以「川習華府峰會4大觀察重點」為題指出，美中雖將貿易休兵延長2個月，但未形成長期協議，關稅、中國採購、稀土供應及科技限制等核心問題仍留待下一輪談判。

報導另指出，習近平希望美方「反對台灣獨立」，較華府長期使用的「不支持台灣獨立」措辭更為強硬，目前沒有跡象顯示川普政府準備改變既有表述。

路透社也注意到，習近平在會談中再提「修昔底德陷阱」，也就是崛起強權與既有強權競爭時，可能走向戰爭的理論。習近平雖表示這項風險「可以克服」，但報導認為，這番話凸顯美中潛在軍事衝突的疑慮仍籠罩雙邊關係。習近平並呼籲加強軍事對話及危機預防機制。

「華盛頓郵報」則從川普對中策略變化切入，指出白宮近來從較強硬的對抗路線，轉向更重視與習近平維持頻繁互動。報導也注意到，中國掌握稀土供應鏈等籌碼，使美方在處理貿易與科技爭議時，更重視避免雙邊關係再度升高。

川習會 習近平 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習白宮高峰會談五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

川習會 美中貿易休兵延長2個月

習近平訪美排場盛大 CNN解析川習會「5大因素」限制峰會成果

習近平抵美獲川普高規格接待 美媒：表面文章恐高於實質成果

相關新聞

川習會 美中貿易休兵延長2個月

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

美國總統川普24日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧（AI）及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

中國大陸國家主席習近平24日造訪白宮，和美國總統川普會談約90分鐘。同日下午1時29分（台灣時間25日凌晨1時29分），習近平離開白宮。川普向禮車內的習近平揮手道別。川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」。大陸官媒新華社報導，習近平在會中強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。白宮尚未發布24日川習會談的紀要。

川習將參觀美國國家檔案館 川普稱將看到兩國珍貴情誼「文物」

美國總統川普即將於大陸國家主席習近平參觀美國國家檔案館，川普透露，屆時將看到一些「文物」，見證雙邊長期而珍貴的關係，但未具體透露是哪些「文物」。

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

中國大陸國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。兩者看似只差幾個字，但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。