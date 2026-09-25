川習白宮高峰會談五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

美國總統川普周四在白宮迎接中國大陸國家主席習近平。兩人會談聚焦貿易、人工智慧（AI），以及日益激烈的美中戰略競爭。以下是這次會談的五大重點。

貿易休兵暫時延長

美中本周同意延長貿易休兵，但期限只有兩個月。美國財政部長貝森特表示，雙方同意延長去年結束關稅戰的協議，讓兩國有更多時間研議經濟議題。

這項決定未能促成長久協議，關稅、中國大陸採購美國貨品、稀土供應及技術限制等問題，仍留待下輪談判。貝森特周三表示，北京已按先前協議採購2,500萬噸黃豆，但另外採購170億美元美國農產品的進度落後。美方官員也說，稀土交貨量未達預期。

關稅暫時維持較低水準，但政策前景未明，企業仍難以規劃。

接待場面盛大

川普5月訪問北京時，習近平曾陪他參觀天壇，並帶他走訪平時不對外開放的中南海庭園。這次換川普在華府安排隆重儀式：士兵戴著假髮和三角帽，在重新整修的白宮玫瑰園列隊演奏；戰機和轟炸機也從上空飛過，其中一次聲響之大，讓川普縮了一下。

兩人會後邀請媒體拍攝時，帶記者參觀的不是政策成果，而是總統直升機陸戰隊一號，以及設有大型停機坪的白宮南草坪。記者追問會談內容，川普只說習近平「喜歡好的花崗岩」，並稱兩人談得很好。

習近平要求美方「慎重處理」台灣問題

據新華社報導，習近平在會談中要求美國「慎重處理台灣問題」。新華社英文報導也指出，他希望美方反對台獨。

路透指出，「反對」比美國長期使用的「不支持」台獨措辭更強。目前沒有跡象顯示川普政府打算改變表述，白宮也未立即公布會談紀要。美國官員向來避免明言反對台獨；若立場轉變，可能使外界質疑華府保衛台灣的決心，也可能引發國會反彈。

戰略風險仍在

習近平再度提起「修昔底德陷阱」：新興強權挑戰既有強權時，雙方競爭可能走向戰爭。他表示，這項風險可以克服，主張美中合作則兩利、對抗則兩傷，並呼籲兩國軍方定期對話、強化防範危機的機制。

川普則提起美中二戰時共同對抗日本的歷史，強調兩國若追求共同利益，可以成就許多事。

對AI看法不同

川普主張把AI稱為「超級智慧」（SI）。他在社群媒體表示，希望維持目前的發展方式，由美國司法部處理相關問題，不另設新的限制措施，並稱中國大陸立場相同。

但習近平周四表示，身為AI領先國家，美中有責任管理這項技術的發展，確保AI始終由人掌控，並增進人民福祉。

Alphabet執行長皮伽、OpenAI執行長奧特曼及輝達執行長黃仁勳等科技業領袖，也將出席川普周四晚間為習近平舉行的國宴。

士兵戴著假髮和三角帽，在重新整修的白宮玫瑰園列隊演奏，美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞、中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛、美國副總統范斯、中國大陸外交部長王毅和中共中央政治局常委蔡奇，9月24日在華府白宮廊道觀禮。路透