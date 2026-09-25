快訊

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

中秋連假晴朗飆36度高溫 下周四東北季風報到變天

中秋連假首日國道一早紫爆遍地開花 國3往國5排隊10.5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

川習白宮高峰會談五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普在華府白宮橢圓形辦公室與習近平會面。路透
川普在華府白宮橢圓形辦公室與習近平會面。路透

美國總統川普周四在白宮迎接中國大陸國家主席習近平。兩人會談聚焦貿易、人工智慧（AI），以及日益激烈的美中戰略競爭。以下是這次會談的五大重點。

貿易休兵暫時延長

美中本周同意延長貿易休兵，但期限只有兩個月。美國財政部長貝森特表示，雙方同意延長去年結束關稅戰的協議，讓兩國有更多時間研議經濟議題。

這項決定未能促成長久協議，關稅、中國大陸採購美國貨品、稀土供應及技術限制等問題，仍留待下輪談判。貝森特周三表示，北京已按先前協議採購2,500萬噸黃豆，但另外採購170億美元美國農產品的進度落後。美方官員也說，稀土交貨量未達預期。

關稅暫時維持較低水準，但政策前景未明，企業仍難以規劃。

接待場面盛大

川普5月訪問北京時，習近平曾陪他參觀天壇，並帶他走訪平時不對外開放的中南海庭園。這次換川普在華府安排隆重儀式：士兵戴著假髮和三角帽，在重新整修的白宮玫瑰園列隊演奏；戰機和轟炸機也從上空飛過，其中一次聲響之大，讓川普縮了一下。

兩人會後邀請媒體拍攝時，帶記者參觀的不是政策成果，而是總統直升機陸戰隊一號，以及設有大型停機坪的白宮南草坪。記者追問會談內容，川普只說習近平「喜歡好的花崗岩」，並稱兩人談得很好。

習近平要求美方「慎重處理」台灣問題

據新華社報導，習近平在會談中要求美國「慎重處理台灣問題」。新華社英文報導也指出，他希望美方反對台獨。

路透指出，「反對」比美國長期使用的「不支持」台獨措辭更強。目前沒有跡象顯示川普政府打算改變表述，白宮也未立即公布會談紀要。美國官員向來避免明言反對台獨；若立場轉變，可能使外界質疑華府保衛台灣的決心，也可能引發國會反彈。

戰略風險仍在

習近平再度提起「修昔底德陷阱」：新興強權挑戰既有強權時，雙方競爭可能走向戰爭。他表示，這項風險可以克服，主張美中合作則兩利、對抗則兩傷，並呼籲兩國軍方定期對話、強化防範危機的機制。

川普則提起美中二戰時共同對抗日本的歷史，強調兩國若追求共同利益，可以成就許多事。

對AI看法不同

川普主張把AI稱為「超級智慧」（SI）。他在社群媒體表示，希望維持目前的發展方式，由美國司法部處理相關問題，不另設新的限制措施，並稱中國大陸立場相同。

但習近平周四表示，身為AI領先國家，美中有責任管理這項技術的發展，確保AI始終由人掌控，並增進人民福祉。

Alphabet執行長皮伽、OpenAI執行長奧特曼及輝達執行長黃仁勳等科技業領袖，也將出席川普周四晚間為習近平舉行的國宴。

士兵戴著假髮和三角帽，在重新整修的白宮玫瑰園列隊演奏，美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞、中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛、美國副總統范斯、中國大陸外交部長王毅和中共中央政治局常委蔡奇，9月24日在華府白宮廊道觀禮。路透
士兵戴著假髮和三角帽，在重新整修的白宮玫瑰園列隊演奏，美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞、中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛、美國副總統范斯、中國大陸外交部長王毅和中共中央政治局常委蔡奇，9月24日在華府白宮廊道觀禮。路透

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談後，帶他參觀白宮南草坪的新停機坪及總統直升機「陸戰隊一號」。法新社
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談後，帶他參觀白宮南草坪的新停機坪及總統直升機「陸戰隊一號」。法新社

川習 白宮 習近平 川普 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普罕見高規格迎習近平 美中貿易休兵再延兩個月

川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

川習會 美中貿易休兵延長2個月

相關新聞

川習會 美中貿易休兵延長2個月

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

美國總統川普24日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧（AI）及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

中國大陸國家主席習近平24日造訪白宮，和美國總統川普會談約90分鐘。同日下午1時29分（台灣時間25日凌晨1時29分），習近平離開白宮。川普向禮車內的習近平揮手道別。川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」。大陸官媒新華社報導，習近平在會中強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。白宮尚未發布24日川習會談的紀要。

川習將參觀美國國家檔案館 川普稱將看到兩國珍貴情誼「文物」

美國總統川普即將於大陸國家主席習近平參觀美國國家檔案館，川普透露，屆時將看到一些「文物」，見證雙邊長期而珍貴的關係，但未具體透露是哪些「文物」。

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

中國大陸國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。兩者看似只差幾個字，但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。