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川習會之際 陸駐日大使吳江浩稱台灣問題「不容任何外部干涉」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸駐日本大使吳江浩24日強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部干涉。」圖／取自陸駐日使館網站
陸駐日本大使吳江浩24日強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部干涉。」圖／取自陸駐日使館網站

大陸國家主席習近平正在美國訪問之際，大陸駐日大使館24日舉辦中共建政77年招待會，其駐日大使吳江浩警告道，「台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部干涉」，並指出中日四個政治文件是雙方理應堅守的初心原點，也是中日關係行穩致遠的根本保證。而日本前外相岩屋毅則將於周日起訪問大陸。

此前日相高市早苗甫於23日在紐約與美國總統川普會晤，高市去年11月在國會的「台灣有事」相關答詢引起北京高度不滿，雙方關係急轉直下。

據陸駐日使館24日深夜消息，該館當日舉行招待會，日本前首相鳩山由紀夫、眾議院副議長石井啟一、日中友好議員聯盟會長森山裕、日本共產黨委員長田村智子、立憲民主黨黨首水岡俊一、社民黨黨首福島瑞穗、民主改革之會黨首小川淳也等政界人士，日本國際貿易促進協會會長岩屋毅、日中協會會長野田毅等友好團體代表，110餘國駐日使節及日各界人士、在日華僑華人、陸資機構、留學生等約1,600人出席。

吳江浩致詞時表示，當前中日關係面臨嚴峻形勢，根源在於兩國關係政治基礎遭到嚴重破壞。

他強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部干涉」。吳江浩並指，「中日四個政治文件是雙方理應堅守的初心原點，也是中日關係行穩致遠的根本保障。與之相悖的言論和行為，有違國之相交的基本信義，不符合兩國人民的根本利益」。期待雙方有識之士秉持中日和平友好信念，為克服當前困難局面、推動中日關係重回正軌發揮積極作用。

另據共同社消息，日本前外相岩屋毅24日出席上述活動時透露，將從27日起訪問大陸。他已作為6月去世的前眾院議長河野洋平的繼任者就任日本國際貿易促進協會（國貿促）會長，將以會長身分訪陸。

據相關人士透露，岩屋等人希望與陸方政要會面，中方是否回應備受關注。岩屋毅認為日中關係正處於「極其嚴峻的局面」，稱希望與陸方「坦率交換意見」。他強調：「希望從民間立場出發，為日中關係的發展和改善盡綿薄之力。」他還呼籲日本政府「為重建信任關係、解決懸而未決的問題付出最大程度的努力。」

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