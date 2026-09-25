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川普設國宴款待習近平 黃仁勳等美企高層出席
美國總統川普24日晚間為到訪的中國大陸國家主席習近平設國宴款待，多位美企高層出席。
綜合外媒報導，包括OpenAI執行長奧特曼、蘋果執行董事長庫克、摩根大通執行長執行長戴蒙、花旗集團執行長佛瑞塞、洛克希德馬丁執行長泰克萊特、微軟執行長納德拉、輝瑞執行長博爾拉、亞馬遜創辦人貝佐斯、輝達執行長黃仁勳、太空探索科技公司（SpaceX）兼特斯拉執行長馬斯克、戴爾科技執行長戴爾、Google執行長皮查伊、超微執行長蘇姿丰、Meta執行長查克柏格、高盛執行長索羅門及高通執行長艾蒙。
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