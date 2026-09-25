川普設國宴款待習近平 黃仁勳等美企高層出席

川普的美中高峰會，不像以前由國安會或國務院來操辦，現在的川普不信任國務院，甚至不信任自己的國安會，而是委由財政部長貝森特，再拉上貿易代表葛里爾，廿日在紐約與中方副總理何立峰會晤，這也是外界僅知的高峰會會前會。

2026-09-25 00:00