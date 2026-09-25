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川普邀習近平參觀海軍陸戰隊一號 讚習是「石材專家」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國總統川普（左3）24日親自帶到訪的大陸國家主席習近平（左2）參觀白宮南草坪新建的直升機停機坪，隨後向媒體表示習近平喜愛花崗岩。法新社
美國總統川普（左3）24日親自帶到訪的大陸國家主席習近平（左2）參觀白宮南草坪新建的直升機停機坪，隨後向媒體表示習近平喜愛花崗岩。法新社

大陸國家主席習近平訪美，相關舉動備受關注，當地時間9月24日上午，在邀請習近平參觀白宮停機坪上的「海軍陸戰隊一號」後，川普向在場媒體表示，習近平喜歡花岡岩，「除了其他很多方面之外，他還是個石材專家—而且他非常喜歡優質花岡岩」。

而在聽完大陸外交部翻譯司副司長孫寧轉述川普說習喜歡花崗岩後，習近平也笑了出來，隨後兩人向室內走去。

此外據鳳凰資訊，習近平當天出席川普在白宮舉行的歡迎儀式後，川習兩人發表致辭，隨後雙方元首夫婦共同前往白宮陽台，觀看海軍陸戰隊呈現的無聲操槍排表演。

相關畫面顯示，川普向習近平比劃一圈後，習近平右手豎起了大拇指比讚，川普隨後高興拍了習的肩膀，也跟彭麗媛交談。

鳳凰衛視報導，習近平24日在結束與川普的大範圍、小範圍會談會晤後，乘車離開白宮。川普親自送習近平上車之後，不僅揮手告別，還又向習近平竪起了一個大拇指比讚。

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