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梅蘭妮雅與彭麗媛逛博物館 彭麗媛「讚賞」美方多次返還文物

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）
大陸國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

川習會談之際，大陸國家主席夫人彭麗媛與美國第一夫人梅蘭妮亞24日在華府參觀國立亞洲藝術博物館，陸方消息指出，彭麗媛「對美方近年來多次向中方返還中國文物表示讚賞」，希望雙方繼續加強文化交流和文化遺產保護合作。

據新華社，兩位夫人參觀了「孔雀廳」等展廳。參觀後，彭麗媛和梅蘭妮亞一同觀看美國青少年合唱中國歌曲，並同他們親切交流。彭麗媛鼓勵大家繼續努力學習中文和中華文化，成為中美友好的使者。

公開資料顯示，美國史密森國立亞洲藝術博物館（Smithsonian's National Museum of Asian Art）由佛利爾美術館（Freer Gallery of Art）和賽克勒美術館（Arthur M. Sackler Gallery）組成，這兩座史密森學會下屬的博物館分別於1923年和1987年向公眾開放。位於美國首都華盛頓特區的國家廣場，擁有的藏品總數達4萬多件，時代從新石器時期延至當代，涵蓋古代近東至中國、日本、韓國、南亞和東南亞以及伊斯蘭世界。

其中最受注目的展覽室為孔雀廳（Peacock Room），該展廳為美國印象派畫家 James Whistler 最著名的裝潢作品，目前展覽清朝康熙時代青花瓷等陶瓷作品為主，極具特色。

在此次大陸國家主席習近平偕彭麗媛訪美前，該博物館9月22日在臉書等平台對外宣布，孔雀廳因為「戶外施工」，將於9月24日至29日暫停對公眾開放。

而去年5月16日，美國史密森學會國立亞洲藝術博物館向大陸國家文物局返還「子彈庫帛書」當中的《五行令》、《攻守佔》。子彈庫帛書1942年出土於長沙子彈庫楚墓，是目前出土的唯一戰國帛書，於1946年非法流失美國，大陸方面在第一時間關注到美國史密森學會發布了關於返還非道德方式獲取文物的政策性文件後，對國立亞洲藝術博物館保存的子彈庫帛書《五行令》《攻守佔》啟動了追索工作。

而習近平此次訪美前夕，大陸國家文物局當地時間9月16日和17日在華盛頓、紐約分別接收美國國土安全調查局、紐約曼哈頓區檢察官辦公室向大陸返還的兩批次共計64件（套）文物。

大陸駐美大使謝鋒稱，文物返還是正義之燈，「伴隨著民族復興的東風浩蕩」，流失海外的中國文物越來越多踏上歸途。此次文物返還是落實北京川習會共識、踐行「建設性戰略穩定關係」新定位的可視化成果，「體現了雙方對歷史的負責、對文明的尊重、對正義的堅守，為各國樹立了積極示範」，再次證明中美合作可以辦成許多大事、實事、好事。

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