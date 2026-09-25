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川習會上 習近平：雙方經貿達成一份「新的聯合安排」對全球是好消息

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
24日川習會上，習近平表示雙方經貿團隊達成新的聯合安排。圖為大陸國家主席習近平（左）24日在白宮橢圓辦公室與美國總統川普（右）會面。路透
24日川習會上，習近平表示雙方經貿團隊達成新的聯合安排。圖為大陸國家主席習近平（左）24日在白宮橢圓辦公室與美國總統川普（右）會面。路透

正在訪美的大陸國家主席習近平當地時間24日上午與美國總統川普在白宮會談，他表示，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息。

習近平與川普的會談內容在台灣時間24日深夜，大陸官媒新華社已經開始逐步釋出一些片段，包含中東、涉台、與雙邊關係，而新華社並在25日凌晨4點11分進一步發布會談通稿，進一步披露經貿議題的成果。

消息指出，習近平稱，「中美兩國元首在不到半年時間裡實現互訪，在中美關係史上是前所未有的」。他表示，「我和川普總統一直通過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵。今年5月，我和川普總統一致決定構建中美建設性戰略穩定關係。這一新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步」。

習近平強調，我們要把這一願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道。中美兩國應當也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平，讓中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民。

此外，在經貿議題上，習近平提到，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，「達成了一份新的聯合安排」，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息。合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。只要秉持平等、尊重、互惠的精神，就能找到解決問題的出路。希望雙方相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

針對AI，習近平指出，中美都是人工智慧大國，雙方有競爭，更可以合作，「應該各展所長而不是相互設防」。雙方可以繼續開展人工智慧對話，就其風險和收益進行交流，共同防範人工智慧被濫用惡用。要保持人類對人工智慧技術的管控，秉持以人為本、向上向善理念，讓人工智慧為人類的進步服務。

涉台議題上，習近平強調，「中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎」。

據陸方通稿，川普表示，「習近平主席這次對美國的國事訪問是一次偉大的訪問」。美中都是大國，我同習近平主席是好朋友，保持著深入密切溝通。在我們的領導下，美中關係一定能搞好。兩國經貿團隊舉行新一輪磋商取得新的成果，雙方要繼續對話，達成更好的協定。人工智慧關乎人類未來，美中應就此保持對話，加強合作。

通稿指出，兩國元首還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。兩國元首確認將「相互支持」辦好2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議（非正式領袖會議）和二十國集團（G20）領導人峰會。

稍早新華社還提到，針對中東局勢，習近平在會談中表示，「中方一直認為，各國的主權和安全都要得到尊重，始終在為緩局降溫發揮建設性作用，鼓勵各方堅持和平選擇，保持談判勢頭。中方支持美伊兩國回歸伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄，希望雙方儘早重回對話談判解決問題的軌道，最終達成包括核問題在內的全面協議，儘早實現和平」。

根據美方發布的行程，稍後川普將為習近平舉行國宴。

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