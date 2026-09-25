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24日川習會談結束 川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
在美國總統川普（後排右）和中國大陸國家主席習近平（後排左）領銜下，美中高官24日在白宮橢圓辦公室進行小範圍交流。路透
在美國總統川普（後排右）和中國大陸國家主席習近平（後排左）領銜下，美中高官24日在白宮橢圓辦公室進行小範圍交流。路透

中國大陸國家主席習近平24日造訪白宮，和美國總統川普會談約90分鐘。同日下午1時29分（台灣時間25日凌晨1時29分），習近平離開白宮。川普向禮車內的習近平揮手道別。川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」。大陸官媒新華社報導，習近平在會中強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。白宮尚未發布24日川習會談的紀要。

習近平表示，中美元首在不到半年內實現互訪，在中美關係史上前所未有。「我和川普總統一直透過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵。我5月與川普總統一致決定構建中美建設性戰略穩定關係」。

習近平還表示，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚。希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作與兩國關係發展奠定堅實基礎。

習近平說，中美建設性戰略穩定關係的新定位，反映中美關係的現實，也體現對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。雙方要將此一願景轉化為行動，朝著以合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道，開創中美關係更加穩定、健康、可持續的未來。

習近平還說，中美應當、也完全可以在務實合作中互利共贏、在良性競爭中彼此成就、在求同存異中妥處分歧、在累積互信中構築和平，讓中美建設性戰略穩定關係更好地惠及兩國人民及世界各國人民。

習近平認為，構建中美建設性戰略穩定關係不是權宜之計，也不是朝夕之功。兩國各部門、各領域、各層級都要動起來，「不以善小而不為，不以惡小而為之」，以釘釘子的精神，落實好雙方達成的共識。

對於中美經貿關係，習近平表示，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成一份新的聯合安排，對兩國產業界、人民乃至全球經濟都是好消息。合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需拉長合作清單，也需壓縮問題清單。只要秉持平等、尊重及互惠精神，就能找到解決問題的出路。希望雙方相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

對於人工智慧（AI）發展，習近平指出，中美都是AI大國，雙方有競爭、更可以合作，應各展所長而非相互設防。雙方可以繼續開展AI對話，就風險和收益進行交流，共同防範AI被濫用、惡用。要保持人類對AI技術的管控，秉持以人為本、向上向善理念，讓AI為人類的進步服務。

習近平也談到當前中東局勢。他提到，中方一直認為，各國的主權和安全都要得到尊重，始終在為「緩局降溫」發揮建設性作用，鼓勵各方堅持和平選擇，保持談判勢頭。

習近平還提到，中方支持美伊回歸（6月簽署的）「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」，希望雙方盡早重回對話談判解決問題的軌道，最終達成包括核問題的全面協議，盡早實現和平。

新華社報導，川習還就俄烏戰爭與朝鮮半島等重大國際及區域問題交換意見。兩人並確認將相互支持辦好11月深圳亞太經合會（APEC）領袖會議和12月邁阿密20國集團（G20）峰會。

新華社報導稱，川普在會中說，習近平這次國是訪美是一次偉大的訪問。美中都是大國，「我與習近平主席是好朋友，保持著深入密切溝通。在我們領導下，美中關係一定能處理好」。兩國經貿團隊舉行新一輪磋商取得新的成果，雙方要繼續對話，達成更好的協議。AI攸關人類未來，美中應就此保持對話、加強合作。

現場媒體對川習提問是否談到包含伊朗、台灣、合成鴉片類藥物芬太尼走私，與目前在獄中的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，但兩人均未答覆。

新華社報導，川習在白宮橢圓辦公室進行「小範圍交流」。中方還有中共中央政治局常委兼中央書記處書記蔡奇、大陸外長王毅及大陸國務院副總理何立峰出席。據外電照片，美方還有副總統范斯、國務卿魯比歐及財長貝森特出席。

川普還說，習近平除了懂其他許多事情，也是1位石頭專家，「（習近平）他很愛優質的花崗石」。24日川習會談後，川普邀習近平大略美國總統專用直升機「陸戰隊1號」。川普聲稱，白宮南草坪直升機停機坪所用的花崗石建材，過100萬年也不會壞。

習近平、彭麗媛夫婦24日晚間將回白宮東廳出席國宴。美國第1夫人梅蘭妮亞辦公室表示，24日晚間6時45分（台灣時間25日清晨6時45分）將在白宮北門廊迎接習近平夫婦。國宴約24日晚間8時（台灣時間25日上午8時）開始。川習將在國宴致詞。川普在國宴前夕於自創社媒真實社群寫道，「今晚為習主席舉行的國宴將很壯觀且令人驚嘆！」

24日在白宮的第1次「川習會」結束，當晚將在白宮東廳舉行國宴，美國總統川普親自在白宮西廂外送行中國大陸國家主席習近平。美聯社
24日在白宮的第1次「川習會」結束，當晚將在白宮東廳舉行國宴，美國總統川普親自在白宮西廂外送行中國大陸國家主席習近平。美聯社

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