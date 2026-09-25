快訊

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會在華府登場 第一夫人行程與時尚同受矚目

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

在中國國家主席習近平華府進行國是訪問期間，美國第一夫人梅蘭妮亞與中國第一夫人彭麗媛，今天前往當地一間規模相當大的國立亞洲藝術博物館參觀，以展現雙方的文化連結。

美聯社報導，兩位第一夫人稍早與丈夫分開活動，造訪美國史密森尼學會（Smithsonian Institution）國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）。

她們進入博物館後，參觀由美國藝術家惠斯勒（James McNeill Whistler）所設計的華麗餐廳「孔雀廳」（Peacock Room）以及惠斯勒所創作的油畫，接著聆聽由當地教育機構「希望中文學校」（HopeChinese School）的兒童所演唱的民謠「茉莉花」。

她們上次公開會面要追溯到2017年，當時川普以總統身分訪問北京。兩位第一夫人當時在故宮博物院茶敘，並觀看學生表演。梅蘭妮亞今年稍早沒有陪同丈夫訪問中國。

這兩位第一夫人集時尚與外交形象於一身，並以參訪博物館的方式展現「柔性外交」。梅蘭妮亞曾是時裝模特兒；彭麗媛則是知名聲樂家。

兩位夫人分別來自全球兩大經濟體，此行的一舉一動也成為焦點。

華府智庫史汀生研究中心（Henry L. StimsonCenter）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，「她們無疑增加了這趟訪問的盛大程度與象徵意義。」

她也指出，她們的穿著風格同樣可能受到矚目，不僅時尚界密切觀察，社群媒體也經常以此為話題。

孫韻說：「就呈現形象而言，這兩位第一夫人都會無可挑剔。」她也形容兩人都接受過「專業的形象訓練」。

川習會 華府 第一夫人 川普 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平訪白宮進行國是訪問 川普夫婦親自迎接

睽違11年訪美！習近平專機約5:40抵達華府 展開國是訪問

習近平訪美書面講話 稱中美和平共處歷史邏輯沒變

專家：北京拿到想要的！川普高規格迎習近平 美中加碼延長貿易休兵

相關新聞

川習會 美中貿易休兵延長2個月

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

中國大陸國家主席習近平24日造訪白宮，和美國總統川普會談約90分鐘。同日下午1時29分（台灣時間25日凌晨1時29分），習近平離開白宮。川普向禮車內的習近平揮手道別。川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」。大陸官媒新華社報導，習近平在會中強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。白宮尚未發布24日川習會談的紀要。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

美中兩強求穩 習近平稱雙方是夥伴非對手

中國大陸國家主席習近平於美東時間廿三日傍晚抵達華盛頓，美國總統川普給予習近平罕見高規格接待。習近平隨後發表書面講話表示，中美應是夥伴不是對手，他期待與美國總統川普就關乎兩國關係與世界局勢的重大問題深入交流，並推動中美形成「競爭有度、分歧可控」的穩定關係。

觀察站／北京以商止戈 拋大協議扭轉美中貿戰

川普的美中高峰會，不像以前由國安會或國務院來操辦，現在的川普不信任國務院，甚至不信任自己的國安會，而是委由財政部長貝森特，再拉上貿易代表葛里爾，廿日在紐約與中方副總理何立峰會晤，這也是外界僅知的高峰會會前會。

川普設國宴款待習近平 黃仁勳等美企高層出席

美國總統川普24日晚間為到訪的中國大陸國家主席習近平設國宴款待，多位美企高層出席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。