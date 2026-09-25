川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣

美國總統川普今天在白宮迎接來訪的中國國家主席習近平並舉行雙邊會談。川普會後表示，雙方進行「一場很棒的會議」。對於媒體問及會中是否討論台灣、人工智慧（AI）等議題，川、習兩人都未回應。

習近平與夫人彭麗媛昨天飛抵美國展開國是訪問，川普（Donald Trump）及第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）今早在白宮迎接習近平夫婦並舉行國是訪問抵達儀式，川習隨後進行閉門會談。

中國官媒新華社報導，習近平在會談上強調，中方「維護國家統一和領土完整的立場很清楚」，希望美方堅持反對「台獨」，「慎重處理台灣問題」，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定基礎。

根據白宮媒體團提供資訊，川習會談結束後，川普帶著習近平參觀白宮新落成的直升機停機坪，還帶他登上美國總統的直升機專機「陸戰隊一號」（MarineOne）參觀。

對於在場媒體詢問，會談是否討論台灣、人工智慧及遭監禁的香港壹傳媒集團創辦人黎智英等議題，川普並未回答。

川普說：「我們進行了一場很棒的會議。」

川普隨後目送習近平搭車離開白宮，習近平也未回應媒體有關台灣的提問。

這是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問，也是川、習兩人繼5月北京峰會後，今年第二度會面。川普和梅蘭妮亞今晚將在白宮舉行國宴，歡迎習近平一行人。