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24日川習會結束 川普讚會面很棒

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普（中）24日邀到訪的中國大陸國家主席習近平（左）搭「陸戰隊1號」。路透
美國總統川普（中）24日邀到訪的中國大陸國家主席習近平（左）搭「陸戰隊1號」。路透

中國大陸國家主席習近平24日造訪白宮。同日下午1時29分（台灣時間25日凌晨1時29分），他離開白宮。美國總統川普向禮車內的習近平揮手道別。隨著習近平的車隊駛離，川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」。

習近平已離開白宮，代表美方24日上午為他舉行的歡迎儀式、美中領袖在白宮橢圓辦公室舉行的會談、在白宮內閣會議廳舉行的會議，和川普邀習近平大略參觀美國總統專用直升機「陸戰隊1號」的一連串行程結束。

大陸官媒新華社報導，川、習在白宮橢圓辦公室進行「小範圍交流」。中方還有中共中央政治局常委兼中央書記處書記蔡奇、大陸外長王毅及大陸國務院副總理何立峰出席。據外電照片，美方還有副總統范斯、國務卿魯比歐及財長貝森特出席。

美國總統川普（左3）透過口譯，親自帶到訪的中國大陸國家主席習近平（左2）參觀白宮南草坪新建的直升機停機坪。法新社
美國總統川普（左3）透過口譯，親自帶到訪的中國大陸國家主席習近平（左2）參觀白宮南草坪新建的直升機停機坪。法新社

川普還說，習近平除了懂其他許多事情，還是1位石頭專家，「（習近平）他很愛花崗石」。川普聲稱，白宮南草坪直升機停機坪所用的花崗石建材，過100萬年也不會壞。

川普最近下令在白宮南草坪建直升機停機坪，花費500萬美元（台幣約1.6億元）。香港南華早報報導說，他一直亟於將該停機坪「秀」給習近平看。

習近平、彭麗媛夫婦24日晚間將回白宮東廳出席國宴。美國第1夫人梅蘭妮亞辦公室表示，24日晚間6時45分（台灣時間25日清晨6時45分）將在白宮北門廊迎接習近平夫婦。國宴約24日晚間8時（台灣時間25日上午8時）開始。川習將在國宴致詞。

川普 習近平 川習會

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