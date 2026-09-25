聽新聞
0:00 / 0:00

習近平宣布大貓熊平平、福雙 將亮相美動物園

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓24日專電

美國總統川普今天在白宮迎接來訪的中國國家主席習近平並舉行雙邊會。習近平在會前致詞表示，大貓熊是中、美兩國人民友誼的使者，再過幾天，成都大貓熊「平平」和「福雙」將會在美國亞特蘭大動物園亮相。

習近平與夫人彭麗媛昨天飛抵美國展開訪問，這是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問。川普（Donald Trump）及第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）今早在白宮迎接習近平夫婦。

習近平致詞表示，「中美關係希望在人民、未來在青年」，他宣布，未來5年中方將邀請10萬名美國青少年赴中交流學習。

他並提及，大貓熊是中、美兩國人民友誼的使者，再過幾天，大貓熊「平平」和「福雙」將會在亞特蘭大動物園和美國人民見面。

中國媒體新京報4月曾報導，中國野生動物保護協會表示，根據去年與美國亞特蘭大動物園簽署大貓熊研究協議，來自成都大貓熊繁育研究基地的一對大貓熊「平平」（雄性）和「福雙」（雌性）將赴美10年。

按照上一輪合作協議規定，大貓熊「洋洋」和「倫倫」於1999年前往亞特蘭大動物園開始旅居生活，共繁育成活5胎7崽。

中共建政後，1972年第一批大貓熊運抵美國，作為時任總統尼克森（Richard Nixon）對中國歷史性訪問後的禮物。此後中方開始出借大貓熊給美國及世界各地動物園，外界稱為「貓熊外交」；中國大貓熊是否繼續旅美，也反映兩國的關係。

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平：邀10萬美國青少年來華、大熊貓平平、福雙將落戶亞特蘭大

川習會開始 川普與習近平發言聚焦貿易、合作與AI

川習會 美中貿易休兵延長2個月

川習白宮致詞 聚焦貿易、安全與AI等議題

相關新聞

川習會登場前…美中經貿磋商 達多項共識

川習二會廿四日登場前，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特分別於廿日與廿三日在紐約與華盛頓舉行會談。大陸商務部昨表示，中美兩國經貿團隊在美國舉行第八輪經貿磋商，圍繞落實已有共識、對等降稅等議題達成「多項共識」，雙方還在經貿磋商機制下首次就人工智慧（ＡＩ）展開對話。

陸國防部引用八一七公報 籲美停售台灣武器

川習二會廿四日在華府登場，美國對台軍售預料是重點議題之一。大陸國防部昨日強調，美方應切實恪守一中原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武，並強調台灣問題是中美關係中「最重要的問題」，籲美「慎之又慎」處理之。

美4位參議員致函川普政府 催促放行對台軍援軍售

路透報導，中國大陸國家主席習近平抵華府展開國是訪問之際，四名共和黨聯邦參議員廿三日聯名致函川普政府，要求釋出超過一五○億美元遭擱置的對台安全援助與軍售，並對川普總統將台灣形容為與北京交涉的談判籌碼表達憂心。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

華府川習會…習近平希望美方堅持反台獨 慎重處理台灣問題

美國總統川普24日在白宮和中國大陸國家主席習近平舉行會談。大陸官媒新華社報導，習近平強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。

川習會 美中貿易休兵延長2個月

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。