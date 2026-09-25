習近平宣布大貓熊平平、福雙 將亮相美動物園

美國總統川普今天在白宮迎接來訪的中國國家主席習近平並舉行雙邊會。習近平在會前致詞表示，大貓熊是中、美兩國人民友誼的使者，再過幾天，成都大貓熊「平平」和「福雙」將會在美國亞特蘭大動物園亮相。

習近平與夫人彭麗媛昨天飛抵美國展開訪問，這是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問。川普（Donald Trump）及第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）今早在白宮迎接習近平夫婦。

習近平致詞表示，「中美關係希望在人民、未來在青年」，他宣布，未來5年中方將邀請10萬名美國青少年赴中交流學習。

他並提及，大貓熊是中、美兩國人民友誼的使者，再過幾天，大貓熊「平平」和「福雙」將會在亞特蘭大動物園和美國人民見面。

中國媒體新京報4月曾報導，中國野生動物保護協會表示，根據去年與美國亞特蘭大動物園簽署大貓熊研究協議，來自成都大貓熊繁育研究基地的一對大貓熊「平平」（雄性）和「福雙」（雌性）將赴美10年。

按照上一輪合作協議規定，大貓熊「洋洋」和「倫倫」於1999年前往亞特蘭大動物園開始旅居生活，共繁育成活5胎7崽。

中共建政後，1972年第一批大貓熊運抵美國，作為時任總統尼克森（Richard Nixon）對中國歷史性訪問後的禮物。此後中方開始出借大貓熊給美國及世界各地動物園，外界稱為「貓熊外交」；中國大貓熊是否繼續旅美，也反映兩國的關係。