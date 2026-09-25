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華府川習會…習近平希望美方堅持反台獨 慎重處理台灣問題

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
中國大陸國家主席習近平24日在白宮橢圓辦公室。 美聯社
中國大陸國家主席習近平24日在白宮橢圓辦公室。 美聯社

美國總統川普24日在白宮和中國大陸國家主席習近平舉行會談。大陸官媒新華社報導，習近平強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。

習近平表示，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚。希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作與兩國關係發展奠定堅實基礎。

習近平說，中美「建設性戰略穩定關係」的新定位，反映中美關係的現實，也體現對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。雙方要將此一願景轉化為行動，開創中美關係更加穩定、健康、可持續的未來。

習近平還說，構建中美建設性戰略穩定關係不是權宜之計，也不是朝夕之功。兩國各部門、各領域、各層級都要動起來，「不以善小而不為，不以惡小而為之」，以釘釘子的精神，落實好雙方達成的共識。

川普 習近平 川習會

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