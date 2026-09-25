白宮招待習近平國宴 從選酒餐點到布置融合中國元素

美國總統川普夫人梅蘭妮亞公布今晚在白宮招待中國國家主席習近平夫婦的國宴細節，包括搭配美國前總統尼克森訪中時喝的同酒莊氣泡酒，以及用中國傳統喜慶顏色紅色布置現場。

根據白宮發布的新聞稿，這場由梅蘭妮亞（MelaniaTrump）籌備的國宴，出席者除了川普（DonaldTrump）夫婦和習近平與彭麗媛夫婦，還有多位代表團成員、企業領袖及官員。菜單以美國食材為主，並巧妙融入中式風味，結合兩國料理傳統。

在開始用餐前，眾人會以美國加州史瑞堡酒莊（Schramsberg）的「黑中白」（Blanc De Noir）氣泡酒舉杯慶祝。這款酒是紀念尼克森（RichardNixon）1972年訪問中國時，與時任中國國務院總理周恩來在北京共舉歷史性「和平祝酒」（Toast toPeace）喝的史瑞堡酒莊「白中白」（Blanc deBlancs）氣泡酒。

這場國宴的前菜是黃櫛瓜濃湯，內含野菇和義式培根，並淋上青蔥油。主菜是海鱸魚裹烤芝麻，配菜是燉煮幼青江菜和烤茄子，佐香草綠醬。甜點則是香草奶醬（crémeux）佐酸櫻桃果醬，下鋪核桃杏仁奶黃餡（walnut frangipane），搭配白宮採收的蜂蜜製成的冰淇淋。

會場則以「在中國歷史長久以來具文化重要性的紅色，來呈現溫暖和慶祝的氣氛」，包括布置紅色花卉和使用紅色桌巾。同時桌上將擺設白宮的鍍金銀飾及雷根國宴餐具（Reagan State Service），將中國藝術和美國傳統融合。

此外，晚宴期間會有數場表演，主秀將由去年在川普就職典禮上演出的美國男高音馬奇歐（ChristopherMacchio）獻唱，另有美國陸戰隊和陸軍的樂隊與合唱團演出。