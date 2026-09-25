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陸國防部引用八一七公報 籲美停售台灣武器
川習二會廿四日在華府登場，美國對台軍售預料是重點議題之一。大陸國防部昨日強調，美方應切實恪守一中原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武，並強調台灣問題是中美關係中「最重要的問題」，籲美「慎之又慎」處理之。
路透日前報導，大陸國家主席習近平在美訪問期間，將要求美國總統川普，依中美一九八二年簽署的「八一七公報」停止對台軍售。根據「八一七公報」，美國準備逐步減少對台軍售，也不尋求長期向台灣售武，不過前提條件是中方持續致力於和平解決兩岸分歧。
大陸國防部發言人蔣斌昨天下午主持月度例行記者會，有媒體提及上述報導，關切美國對台軍售議題，並詢問如何看待美方可能將對台軍售案推遲至今年底、分批次進行。
蔣斌回應強調，大陸堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場是一貫明確的。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武，以實際行動維護中美關係。
外界普遍預期，美國對台軍售是華府川習會重點議題，蔣斌對此未做評論，但表示「需要強調的是，台灣問題是中美關係中最重要問題」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，希望美方「慎之又慎」處理台灣問題。
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