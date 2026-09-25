陸國防部引用八一七公報 籲美停售台灣武器

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

2026-09-25 00:09