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美4位參議員致函川普政府 催促放行對台軍援軍售
路透報導，中國大陸國家主席習近平抵華府展開國是訪問之際，四名共和黨聯邦參議員廿三日聯名致函川普政府，要求釋出超過一五○億美元遭擱置的對台安全援助與軍售，並對川普總統將台灣形容為與北京交涉的談判籌碼表達憂心。
前參院多數黨領袖、肯塔基州參議員麥康諾、德州參議員柯寧、阿拉斯加州參議員穆考斯基及北卡州參議員提里斯，聯名致函國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯。四人在信中點名三筆遭延宕的對台安全資源，包括國會已編列、但國務院尚未推動的三億美元「外國軍事融資」（ＦＭＦ）、國防部尚未動用的十億美元資金，以及川普政府遲遲未批准、總額約一四○億美元的對台軍售案。
四名參議員說：「我們對川普總統在與習近平及中國共產黨交涉時，將台灣形容為『非常好的談判籌碼』感到憂心。」他們進一步警告，如果美國為了維持外交表象，不向夥伴提供關鍵嚇阻能力，「很難想像美國要如何在印太地區令人信服地展現影響力與嚇阻力」。路透指出，共和黨國會議員鮮少公開質疑川普政府作法。
此外，美國眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉與國會台灣連線共同主席貝拉，廿三日與多位跨黨派議員聯名致函川普，要求確認支持台灣，明確表達不就對台軍售諮詢中國。
金映玉等議員希望川普，在川習會期間就包括台灣在內等議題向中方施壓。
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