川習會 美中貿易休兵延長2個月

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

川普與夫人梅蘭妮亞廿三日在馬里蘭州安德魯聯合基地以長達卅公尺的紅地毯迎接習近平與夫人彭麗媛。這是習近平近三年來首次訪美，也是十一年後再度赴美國是訪問。兩國領袖相視微笑、握手交談數分鐘，軍樂隊奏樂迎賓，禮炮廿一響致意，並有Ｂ│1轟炸機在上空飛過，川普在場目送習近平上車。

川普廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式，包括檢閱儀隊、操槍表演以及B│2「幽靈」匿蹤轟炸機和四架F│22「猛禽」戰機編隊飛越白宮上空。

川普在歡迎儀式表示，他與習近平已建立真正偉大的友誼，雙方關係建立在相互尊重基礎上。他指出，自習近平上次訪問白宮以來，世界發生許多變化，兩國如今已在共同面臨的問題上取得重大進展。

在經貿方面，川普表示，美方已在貿易理事會相關議題，以及為美國農民爭取新的市場准入方面取得進展。他並指出，雙方接下來將討論安全、ＡＩ及科技等問題，相信今日做出的決定能促進和平與繁榮，只要兩國專注於共同利益，就能取得更多成果。

川普也回顧美中兩國在二戰期間的合作歷史，並表示美國迎來建國兩百五十周年，正值重要歷史時刻，明天將與習近平一同訪問美國國家檔案館。

習近平致詞時表示，中美兩個大國肩負促進人類發展進步的歷史責任，川普訪華時一致同意構建中美建設性戰略穩定關係，他願與川普共同努力，引領中美關係這艘大船行穩致遠。

習近平表示，中美真誠合作空間十分廣闊，中美合作不可能解決世界所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。他強調，中美應和平共處，並非不能競爭，但競爭應保持良性且有邊界，中美必須守住不衝突，不對抗的底線，兩國軍隊要保持常態化對話，完善危機溝通和預防機制，「修昔底德陷阱」是可以跨越的。

在ＡＩ議題上，習近平表示，中美有能力也有責任管控好ＡＩ，確保ＡＩ發展始終受控於人，造福於民。他也歡迎美國企業赴大陸投資，並宣布未來五年將邀請十萬名美國青少年赴陸交流學習。

習近平也提及美中在二戰期間並肩抗擊法西斯的歷史，並宣布將有兩隻大熊貓落戶美國亞特蘭大動物園，為兩國交流增添新的一頁。

美國財長貝森特廿三日表示，他與大陸副總理何立峰會談同意，將原定於十一月十日到期的貿易休戰延長兩個月至明年一月十日。他說，這將「讓我們有更多時間看看經濟層面還能做些什麼」，雙方也正在爭取達成更廣泛的協議。去年生效的這項貿易休兵協議讓美中雙方降低針鋒相對的關稅，美國也延長部分關稅豁免措施。

貝森特表示，雙方有可能對價值三百億美元的非敏感商品下調關稅，兩國可能還會就金融服務和農產品採購發布相關聲明。貝森特說，中方在某些農產品採購方面「落後於進度」，他表示美國正在鼓勵中方加大採購力度。