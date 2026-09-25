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魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
中國大陸國家主席習近平（中左）與第一夫人彭麗媛（中右）九月廿三日搭乘中國國際航空專機訪美，抵達馬里蘭州安德魯聯合基地。法新社
中國大陸國家主席習近平（中左）與第一夫人彭麗媛（中右）九月廿三日搭乘中國國際航空專機訪美，抵達馬里蘭州安德魯聯合基地。法新社

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

國會山報報導，魯比歐廿三日在紐約出席聯合國大會期間被問到對台軍售時表示，美方評估軍售不能只著眼於單一地區，還必須在全球軍事需求與美國國防工業產能之間取得平衡。

魯比歐說：「大家以為我們看待軍售，只會聚焦在某一特定地區。其實很大一部分還涉及我們的工業產能和國防工業基礎。」

他說，這並非單獨針對台灣，「我們一旦把某樣東西賣出去，就代表自己手上沒有了。未來可以再取得，但現在就是沒有。」

他進一步解釋，美國無論向台灣或任何其他國家出售武器，都必須先衡量美軍在世界其他地區的需求，以及「我們是否有餘裕出售某樣東西，因為我們自己可能也需要」。

魯比歐表示，這是美國國防部在向政府提出建議時，持續進行的權衡取捨，「因此，我們正在進行這個流程」，而這不只適用台灣，也適用美國做出的每一項承諾。

媒體問及，川普政府是否仍致力對台進行常態化且不斷增加的軍售？魯比歐回應說，美國去年十二月才宣布歷來對台最大規模的單一軍售案。

他表示，儘管針對伊朗，美國有充足彈藥來達成目標，但美國不僅面對伊朗，在印太地區也有責任，對北約及夥伴同樣有義務及承諾。

川普政府去年十二月批准總額一一○億美元對台軍售案，規模創歷來新高，但另一筆一四○億美元軍售已擱置數月。川普今年五月在北京與習近平峰會後表示，他決定暫時擱置這筆軍售，將其形容為與北京交涉時「非常好的談判籌碼」。

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