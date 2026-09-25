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川習二會國宴 「和平祝酒」與周恩來有關

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞廿四日將在白宮東廳設國宴款待來訪的中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛。出席賓客涵蓋美中兩國官方代表團、政界要員以及商界領袖。梅蘭妮雅親自主持白宮國宴籌備工作，公布了國宴菜單細節。

國宴菜單融合美國本土食材與中式元素。宴會以美國「史瑞堡黑中白香檳」（Schramsberg "Blanc De Noir"）揭開序幕。這款香檳曾在一九七二年時任美國總統尼克森與中國大陸國務院總理周恩來於北京進行「和平祝酒」時使用，至今仍是白宮重大慶典經典酒款。

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前菜黃南瓜濃湯，嚴選香甜黃南瓜製成，搭配香草拌炒的野菇燴菜，以及香脆義大利培根，帶來鹹香與煙燻層次對比。最後淋上蔥油，增添色澤和蔥香。

主菜是芝麻香煎鱸魚。選用新鮮海鱸魚精心烹調，裹上烤過的芝麻，保持魚肉鮮嫩並創造出濃郁堅果香。鱸魚佐以爽脆小白菜和香烤茄子，最後淋上新鮮香草調製，帶有微酸風味的青醬。

甜點是香草奶油慕斯和白宮蜂蜜冰淇淋。精緻的果實造型甜點以核桃法蘭吉帕尼為底，包裹香草奶油慕斯與酸櫻桃果醬核心，並搭配由白宮自採蜂蜜製作的冰淇淋。

晚宴會場布置以象徵中國傳統文化與喜慶的「紅色」為主題。會場花瓶盛滿紅色鮮花，餐桌也鋪上華麗紅色桌巾，並以大理花和陸蓮花點綴。桌上還擺放白宮珍藏的鍍金銀器，及著名的「雷根國宴餐具」，融合中國藝術美學與美國傳統。

川普 習近平 川習會 國宴

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