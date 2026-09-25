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觀察站／北京以商止戈 拋大協議扭轉美中貿戰

聯合報／ 本報記者郭崇倫

川普美中高峰會，不像以前由國安會或國務院來操辦，現在的川普不信任國務院，甚至不信任自己的國安會，而是委由財政部長貝森特，再拉上貿易代表葛里爾，廿日在紐約與中方副總理何立峰會晤，這也是外界僅知的高峰會會前會。

一般公認，首要經貿議題，是延長十一月十日到期的貿易休戰協定；美國去年四月開始關稅貿易戰後，北京全面限制七種稀土原料輸出，逼得美國只好妥協，去年在釜山高峰會上，雙方同意貿易戰休兵一年。

華府川習會前，中方希望一勞永逸把協議延長至川普任期結束，但美方認為中國並未履行稀土解除管制的承諾，八月對美稀土磁鐵出口量較前月下滑百分之廿一；中方對大豆的購買也未到承諾的數量。

習抵美後 情勢峰迴路轉

貿易代表葛里爾在會前會結束時諷刺說，說現階段雙方已經完全信任、充滿信心，「這有點天真」，葛里爾更說，相信不會在本周川習會上宣布展延休戰。

全球因此憂心，美中貿易戰可能再度爆發；川普政府手中仍有新的貿易政策工具，譬如宣布對大陸產能過剩問題，祭出三○一條款，或是針對半導體祭出的二三二條款。

不過大陸也非省油的燈，首先，大陸整體出口在美國關稅壓力下，已展現出一定韌性。

其次，中國大陸仍掌握關鍵礦產供應鏈的主導地位。

然而到了廿三日習近平降落時，突然有了峰迴路轉的變化；貝森特宣布，在與何立峰再度會晤後，中方提出了一項「更大」的貿易協議，將在峰會上進行討論，為爭取時間評估，將把停戰期限，延後兩個月。

這個轉折意味著幾個變化，其一是，中方「更大」的提議，涉及對美投資；川普本就希望外國對美投資多多益善，尤其他公開受訪表示，希望中國的比亞迪到美投資電動車廠。

但是中方到美投資超級敏感，國會目前有各種基於安全而限制中國大陸投資美國的法律，使得中國對美直接投資從二○一六年的五五○億美元，驟降至二○二五年的四十億美元；美國汽車業者更強烈抗議，加上關稅的進口車都競爭不過，中國在美國設廠還得了，連工會也擔心勞動條件受影響，這些阻礙需要時間，才能疏通。

其二是，原本川習二會的規劃，有中方企業高層隨習近平訪問華府，但隨習來訪的大陸企業名單，至今密而未宣，據說將包括電動車製造商比亞迪、電池製造商寧德時代以及智慧製造巨頭小米，但是這次大陸企業高層等了又等，被卡在美中的貿易交涉中，可能最後來不了。

其三則是，涉及美國政府內部對中美貿易協定的不同看法；美國貿易代表署關切的是美中貿易規範化，尤其是新成立的貿易委員會將設定至少三百億美元的「非戰略性商品」進行相互降低或取消關稅。但是貝森特仰體川普的心意，重新考慮中方提出涉及投資的「更大方案」，間接否決了葛里爾的發言，峰迴路轉，把貿易議題重新搬到高峰會上。

川普 習近平 川習會 貿易戰 美中

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