美中兩強求穩 習近平稱雙方是夥伴非對手

中國大陸國家主席習近平於美東時間廿三日傍晚抵達華盛頓，美國總統川普給予習近平罕見高規格接待。習近平隨後發表書面講話表示，中美應是夥伴不是對手，他期待與美國總統川普就關乎兩國關係與世界局勢的重大問題深入交流，並推動中美形成「競爭有度、分歧可控」的穩定關係。

習近平與夫人彭麗媛搭乘專機抵達安德魯聯合基地後，美方以盛大陣仗迎接。除了川普夫婦親自接機，美方還安排二架Ｂ-1轟炸機、六架Ｆ-16及六架Ｆ-22戰機飛越上空，並出動儀仗隊、鳴放廿一響禮炮。美方人員並將長達卅公尺的紅毯一路鋪至習近平專機前，習近平與彭麗媛步下舷梯後，川普夫婦就在舷梯下方迎接。

川普稱習 強壯、活力充沛

外界關注習近平的身體狀況，川普在美東時間廿四日一早就在真實社群發文表示，在機場看到習近平主席，他看起來身體強壯、活力充沛、身材健碩，比以往任何時候都好。

美國總統親自前往安德魯聯合基地停機坪迎接外國領袖相當少見，上一次類似情況可追溯至一九六二年，時任總統甘迺迪前往基地迎接英國首相麥克米倫。

新華社報導，習近平在書面講話中表示，中美都是偉大的國家，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手，「實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界」。他指出，川普今年五月訪陸時，雙方同意構建中美建設性戰略穩定關係，為未來中美關係發展作出戰略指引。中美雙方應該相向而行，推動形成「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」的穩定關係，「我對此抱有信心」。

習近平表示，期待與川普就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題深入交流，不斷豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，拓展中美各領域交流合作空間。也期待與美國各界人士廣泛接觸、厚植友誼。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得「豐碩成果」。

習近平此次訪美，除夫人彭麗媛陪同外，至少有七名部長級以上官員隨行。據路透等外媒直播畫面，與習近平同班專機抵達的包括中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局委員兼外長王毅、中共中央政策研究室主任唐方裕、發改委主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤。先期抵達與美方進行經貿磋商的政治局委員兼國務院副總理何立峰，以及大陸駐美大使謝鋒也到機場迎接。

習近平下機前，多名美軍人員跪地整理紅毯。法新社

川普姿態 共和黨盟友不安

川普親赴安德魯聯合基地迎接習近平。這種姿態連部分共和黨盟友都感到不安。共和黨籍參院軍事委員會主席韋克爾批評邀請習近平訪美，並要求川普追問中國大規模軍事擴張與對伊朗的支持。

國務卿魯比歐則為川普辯護，表示美中關係將形塑廿一世紀，中國是全球最大經濟與軍事強權之一，兩國即使存在重大分歧，最高層不互動反而是不負責任。

白宮表示，川習會議題將包括人工智慧、芬太尼與即將到期的貿易休戰。哥倫比亞大學美中關係學者葛維茲指出，華府過去常以象徵性禮遇換取北京實質讓步；這次的問題同樣是，川普給予如此高規格接待後，究竟能替美國換回什麼。

白宮官員否認川普對習近平過度退讓，稱美方已採取多項影響中國經濟的措施，並對支援伊朗的中國實體祭出制裁，只是尚未對大型銀行動手。

美國前駐北京大使伯恩斯警告，美國總統通常會友善對待盟友而非對手，但川普近期猛烈抨擊盟國，卻極少批評習近平，可能讓盟友以為華府更重視與習近平的關係。伯恩斯認為，中國看重的是實力與嚇阻，不會因奉承而改變盤算。