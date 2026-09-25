川習會登場AI管控聚焦 雙方將進一步討論安全、科技、貿易等議題

中國大陸國家主席習近平在美東時間23日傍晚抵達美國，展開三天的國是訪問，習近平與美國總統川普24日在白宮的歡迎儀式上，均強調美中關係的重要性。

川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，致力於更平衡的貿易關係。雙方將進一步討論安全、AI及科技等議題；習近平則指出，中美應和平共處、管控競爭，雙方可以跨越所謂的「修昔底德陷阱」，並共同承擔促進人類發展進步的責任。在AI議題上，習近平表示，中美有能力也有責任管控好AI。

川普表示，他與習近平已建立真正偉大友誼，雙方關係建立在相互尊重的基礎上。他指出，自習近平上次訪問白宮以來，世界發生許多變化，兩國如今已在共同面臨的問題上取得重大進展。

在經貿方面，川普表示，美方已在貿易委員會相關議題，以及為美國農民爭取新的市場准入方面取得進展。他並指出，雙方接下來將討論安全、AI及科技等問題，相信今天做出的決定能促進和平與繁榮，只要兩國專注於共同利益，就能取得更多成果。

習近平致詞時表示，中美兩個大國肩負促進人類發展進步的歷史責任，他願與川普共同努力，引領中美關係穩定發展。