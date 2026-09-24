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習近平訪問白宮 強調美中兩國應加強溝通求同存異

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

中國國家主席習近平前往華府進行國是訪問，美國總統川普今天於白宮接待對方來訪。習近平致詞表示，鼓勵美中兩國政府要加強溝通，求同存異且累積互信。

川普（Donald Trump）在白宮先致詞說，習近平此次訪問期間，雙方會討論關於安全、貿易、科技、人工智慧（AI）等議題，「我們今天在這些領域所做出的決定，將會為未來幾十年的世界和平及繁榮奠定堅實基礎」。

習近平指出：「我們要加強溝通。中美兩國國情不同，透過坦誠、深入、持續的對話能夠增進理解、求同存異、累積互信。」

他還提到：「我和川普總統彼此尊重，已建立良好關係，保持經常性溝通。我們鼓勵兩國外交、經貿、財金、執法、人文等各部門加強溝通，並支持兩國立法機構擴大交流。」

川普曾於今年5月訪問北京，如今是兩位領導人今年第2次會談，同時也是習近平睽違11年再度造訪白宮。

習近平 白宮 溝通 川普 川習會

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