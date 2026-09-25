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魯比歐：軍售不能只看台灣
美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。
國會山報報導，魯比歐23日在紐約出席聯合國大會期間被問到對台軍售時表示，美方評估軍售不能只著眼單一地區，還必須在全球軍事需求與美國國防工業產能間取得平衡。
魯比歐說：「大家以為我們看待軍售，只會聚焦在某一個特定地區。其實很大一部分還涉及我們的工業產能和國防工業基礎。」
他說，這並非單獨針對台灣，「我們一旦把某樣東西賣出去，就代表自己手上沒有了。未來可以再取得，但現在就是沒有。」
他進一步解釋，美國無論向台灣或任何其他國家出售武器，都必須先衡量美軍在世界其他地區的需求，以及「我們是否有餘裕出售某樣東西，因為我們自己可能也需要」。
媒體問及，川普政府是否仍致力對台進行常態化且不斷增加的軍售？魯比歐回應說，美國去年12月才宣布歷來對台最大規模單一軍售案。
他表示，儘管針對伊朗局勢，美國有充足彈藥達成目標，但美國不僅面對伊朗，在印太地區也有責任，對北約組織及夥伴同樣有義務及承諾。
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