聽新聞
0:00 / 0:00

魯比歐：軍售不能只看台灣

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

國會山報報導，魯比歐23日在紐約出席聯合國大會期間被問到對台軍售時表示，美方評估軍售不能只著眼單一地區，還必須在全球軍事需求與美國國防工業產能間取得平衡。

魯比歐說：「大家以為我們看待軍售，只會聚焦在某一個特定地區。其實很大一部分還涉及我們的工業產能和國防工業基礎。」

他說，這並非單獨針對台灣，「我們一旦把某樣東西賣出去，就代表自己手上沒有了。未來可以再取得，但現在就是沒有。」

他進一步解釋，美國無論向台灣或任何其他國家出售武器，都必須先衡量美軍在世界其他地區的需求，以及「我們是否有餘裕出售某樣東西，因為我們自己可能也需要」。

媒體問及，川普政府是否仍致力對台進行常態化且不斷增加的軍售？魯比歐回應說，美國去年12月才宣布歷來對台最大規模單一軍售案。

他表示，儘管針對伊朗局勢，美國有充足彈藥達成目標，但美國不僅面對伊朗，在印太地區也有責任，對北約組織及夥伴同樣有義務及承諾。

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

魯比歐：對台軍售需考量美自身需求等因素 仍在評估中

魯比歐：對台軍售「正進行評估流程」 需考量美自身需求

川習會明登場！共和黨4參議員催放行對台軍售 國務卿回應揭卡關考量

魯比歐川習會前談對台軍售 陳冠廷：台灣不能只等軍售

相關新聞

川習會 美中貿易休兵延長2個月

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

24日川習會結束 川普讚會面很棒

美國總統川普24日在白宮和中國大陸國家主席習近平舉行會談。路透同日報導，兩位領袖會面後，川普表示，他與習近平有1場「很棒的會面」。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

美中兩強求穩 習近平稱雙方是夥伴非對手

中國大陸國家主席習近平於美東時間廿三日傍晚抵達華盛頓，美國總統川普給予習近平罕見高規格接待。習近平隨後發表書面講話表示，中美應是夥伴不是對手，他期待與美國總統川普就關乎兩國關係與世界局勢的重大問題深入交流，並推動中美形成「競爭有度、分歧可控」的穩定關係。

觀察站／北京以商止戈 拋大協議扭轉美中貿戰

川普的美中高峰會，不像以前由國安會或國務院來操辦，現在的川普不信任國務院，甚至不信任自己的國安會，而是委由財政部長貝森特，再拉上貿易代表葛里爾，廿日在紐約與中方副總理何立峰會晤，這也是外界僅知的高峰會會前會。

川習會登場AI管控聚焦 雙方將進一步討論安全、科技、貿易等議題

中國大陸國家主席習近平在美東時間23日傍晚抵達美國，展開三天的國是訪問，習近平與美國總統川普24日在白宮的歡迎儀式上，均強調美中關係的重要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。