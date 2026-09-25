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安排沒共識 陸企未隨行川習會

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸國家主席習近平抵達華盛頓。訪美前，外界一度傳出比亞迪、寧德時代及小米等企業高層可能隨行，惟預期中的大型商團未見成行，多家外媒指出，中美對相關安排存在分歧。

香港南華早報引述消息人士稱，中美對潛在的中國企業對美投資，以及「投資委員會」的安排存在分歧，令企業家隨訪計畫受阻。

路透引述的二名消息人士分別指出，白宮另有優先事項，以及美方不希望其認為與中國大陸軍方有聯繫的企業代表出席。

新加坡聯合早報分析，中國大陸對美投資大幅回落，使企業家較難再扮演中美關係「和平使者」的角色。

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