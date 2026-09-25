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川習二會 華府罕見高規格接待

經濟日報／ 編譯盧思綸張佑生／綜合報導

中國大陸國家主席習近平台灣時間24日凌晨抵達華盛頓，美國總統川普給予習近平罕見高規格接待。紐約時報報導，在習近平到訪前數周，北京在多個議題被指損害美國利益，包括中國企業向伊朗提供衛星影像，以及持續與伊朗維持商業往來。

不過川普近來多次淡化這些爭議，更常把習近平描述成私人友人，而非地緣政治競爭對手。

美國總統親自前往安德魯聯合基地停機坪迎接外國領袖相當少見，上一次類似情況可追溯至1962年，時任總統甘迺迪前往基地迎接英國首相麥克米倫。

習近平與夫人彭麗媛搭乘專機抵達安德魯聯合基地後，美方以盛大陣仗迎接。除鳴放21響禮炮、美軍官兵在停機坪列隊致敬，軍樂隊現場演奏，美方人員並將長達30公尺紅毯一路鋪至習近平專機前，習近平與彭麗媛步下舷梯後，川普夫婦就在舷梯下方迎接。

迎賓儀式期間，二架Ｂ-1轟炸機以巨大轟鳴聲飛越基地上空。川普聽到震耳欲聾的巨響時一度呲牙咧嘴，接著短暫露出笑容；身旁的習近平始終面不改色，沒有明顯反應。

川普親赴安德魯聯合基地迎接習近平。這種姿態連部分共和黨盟友都感到不安。共和黨籍參院軍事委員會主席韋克爾批評邀請習近平訪美，並要求川普追問中國大規模軍事擴張與對伊朗的支持。

國務卿魯比歐則為訪問辯護，表示美中關係將形塑21世紀，中國是全球最大經濟與軍事強權之一，兩國即使存在重大分歧，最高層不互動反而是不負責任。

白宮表示，川習會議題將包括人工智慧、芬太尼與即將到期的貿易休戰。

美國前駐北京大使伯恩斯警告，美國總統通常會友善對待盟友而非對手，但川普近期猛烈抨擊盟國，卻極少批評習近平，可能讓盟友以為華府更重視與習近平的關係。

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